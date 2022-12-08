Достанут до Москвы: эксперты рассказали, куда могут бить обновленные дроны ВСУ

Предполагается, что беспилотники могут наносить удары по мостам и промышленным объектам, по столице РФ и Поволжью, которое включает 15 регионов.

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Недавние атаки на российские авиабазы показывают, что Украина могла получить беспилотники, способные поражать объекты далеко за государственной границей. Эксперты рассказали агентству Al Jazeera, куда могут достать новейшие летательные аппараты.

Пятого октября прогремел взрыв на аэродроме рядом с городом Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Упомянутые самолеты способны нести ядерные боеголовки, и Москва неоднократно использовала их для обстрела Украины неядерными ракетами. Авиабаза расположена в 650 км от границы с Харьковской областью, и до недавних пор считалась недостижимой для украинских войск.

Николай Митрохин, историк Бременского университета (Германия), утверждает, что новое вооружение ВСУ может поражать цели на большей части Западной России, в том числе в Москве, Поволжье и на оккупированном полуострове Крым. Оно достаточно мощное, чтобы уничтожать объекты энергетической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также крупные мосты. Генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Украины, добавил: появление такой техники стало сюрпризом не только для России, но и для союзников Украины на Западе.

Волга является самой длинной рекой Европы, она протекает через 15 регионов России:

Тверскую область,

Московскую область,

Ярославскую область,

Костромскую область,

Ивановскую область,

Нижегородскую область,

Марий Эл,

Чувашию,

Татарстан,

Ульяновскую область,

Самарскую область,

Саратовскую область,

Волгоградскую область,

Астраханскую область,

Калмыкию.

На берегах Волги расположены четыре российских города-миллионника: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. Во времена СССР Поволжье стало одним из важнейших промышленных регионов СССР, который все еще производит автомобили, текстиль, химикаты, пластмассы и бензин. Как показали удары по авиационным базам, все это может быть уничтожено.

"России придется полностью пересмотреть свои концепции противовоздушной и противоракетной обороны, что потребует времени и, в любом случае, не гарантирует никакой безопасности. Жители этих районов, в том числе москвичи, должны понимать, что в какой-то момент за их окном может вырасти "гриб" взрыва, и начнет гореть какой-либо небезопасный объект", — подчеркнул Николай Митрохин.

Москва обвинила Украину в атаке, совершенной с помощью "реактивных беспилотников советского производства", которые якобы удалось сбить на подлете. Киев же отрицает свою причастность, но некоторые чиновники не удержались от намеков. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил взрывам пост в Twitter: "Если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, то рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся к месту вылета".

В Советском союзе разработали только один реактивный беспилотник — Ту-141 с кодовым названием "Стриж". Их собирали в Харькове, поэтому Игорь Романенко предполагает, что украинские инженеры вполне могли возобновить производство по советским наработкам.

Характеристики Ту-141 "Стриж":

Длина: 15 м

Размах крыльев: 4 м

Вес: около 6 т

Скорость: 1100 км/ч

Дальность полета: около 1000 км

Максимальная высота: 6 км

Минимальная высота: 50 м

Ранее эксперты рассказали, откуда Украина могла получить дальнобойные дроны для ударов по РФ. Некоторые аналитики склоняются к версии с модификацией Ту-141, а также допускают, что украинцам удалось разработать новую модель БПЛА.