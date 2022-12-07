Эксперты рассказали, откуда Украина могла получить дальнобойные дроны для ударов по РФ

По мнению специалистов, украинцы переделали советские беспилотники или создали собственные. Технология может кардинально изменить ход войны в Украине.

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Пятого и шестого декабря были нанесены несколько ударов по объектам на территории России, которые Москва приписывает украинским беспилотникам. Агентство France 24 поинтересовалось у зарубежных экспертов, откуда Украина могла взять такие дальнобойные аппараты.

В понедельник, 5 декабря, российские СМИ сообщили об ударах по авиабазам в Рязани и Саратове, а 6 декабря — по аэродрому в Курской области. Пострадавшие объекты находятся в сотнях километров от границы с Украиной, что может свидетельствовать о появлении в украинской армии новой технологии, позволяющей атаковать на большом расстоянии, хотя официально Киев не подтвердил причастность ВСУ.

"Сказать, что это самая дерзкая атака, возможно, будет немного преувеличением, но это правда, что украинская армия впервые продемонстрировала наличие у нее вооружения, способного проникнуть так далеко", — прокомментировал Джефф Хоун, специалист по российским военным вопросам и внешний консультант New Lines Institute, американского центра геополитических исследований.

После ударов появились слухи о новом типе беспилотника, способного долетать практически до самой Москвы. В России предполагают, что Украина использовала технику советских времен. По мнению Хоуна, украинские войска могли отправить на операцию свои беспилотники Ту-141 "Стриж" конца 1970—1980-х годов, предварительно модернизировав их и вооружив ракетами. Эксперт напомнил, что изначально беспилотный самолет использовали для дальней разведки, но Украина во времена СССР была лидером в производстве ракет, поэтому обладает большим инженерным опытом.

[ + – ] Дрон "советских времен" Ту-143 "Рейс"

"Несложно, особенно для такой страны, как Украина, модернизировать аппарат, чтобы сделать из него оружие", — заверил эксперт.

Гусейн Алиев, изучающий украинско-российский конфликт в Университете Глазго (Великобритания), напомнил, что несколько месяцев назад украинцы пообещали до конца 2022 года собрать полностью отечественный БПЛА дальнего радиуса действия. Как считает ученый, именно такие беспилотники могли нанести удары по авиабазам в России.

"Устройство близко по своему назначению к иранским дронам-камикадзе, используемым Россией, но более совершенное", — заявил Гусейн Алиев.

Джефф Хоун поддерживает такую версию событий. По его информации, новые украинские беспилотники предназначены для поражения военной и гражданской инфраструктуры. При этом они должны летать намного дальше иранских аналогов, способных преодолевать около 1000 км.

Гусейн Алиев добавил, что повреждение двух стратегических бомбардировщиков на авиабазах в Рязани и Энгельсе-2 стало очень тяжелым ударом для России, ведь таких самолетов очень мало, и они имеют важное значение для армии, ведь способны доставлять бомбы на большое расстояние, в том числе ядерное оружие. Проникновение БПЛА на объекты такой важности показывает большие недостатки в системе защиты РФ.

"Использование этих беспилотников большой дальности явно застало Россию врасплох. Эти беспилотники довольно медленные и летают на малой высоте на очень большое расстояние, что делает их довольно легкой мишенью для сбития до того, как они достигнут своей цели", — объяснил британский специалист.

Успешные удары по российским объектам могут изменить ход войны в Украине. Обнаружив бреши в обороне, ВСУ могут использовать их для новых атак по базам, откуда россияне запускают ракеты на украинские города. По словам Гусейна Алиева, для этого Киев должен экономно использовать беспилотники-камикадзе. Если Украина использовала модернизированные Ту-141, то все зависит от количества исправной техники, оставшейся со времен СССР, а если это новые дроны — от того, как быстро украинцы смогут их производить.

"Поскольку это первые военные беспилотники большой дальности, я думаю, что придется немного подождать, прежде чем страна сможет производить их в достаточном количестве для получения решающего преимущества", — отметил исследователь.

Велика вероятность, что за это время Россия сможет усилить оборону важных объектов. Пока трудно сказать, насколько сильно Москва пожертвовала защитой тыла, перебросив технику на передовую. В то же время, политические элиты могут призвать к усилению обстрелов Украины, а если армия не сможет этого сделать, то усилят давление.

6 декабря также писали, что беспилотники атаковали комбинат "Слава" в Брянской области. Как утверждают источники, дроны-камикадзе взорвались рядом с топливными резервуарами Росрезерва.

Незадолго до ударов "Укроборонпром" заявил о новом этапе испытаний дальнобойного украинского дрона. Он должен пролетать до 1000 км вместе с боеголовкой весом 75 кг.

Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов объяснил, как дроны ВСУ долетели до аэродромов РФ. По его мнению, возможности российских систем ПВО и РЭБ сильно преувеличивают.