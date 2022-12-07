Эксперт рассказал, как дроны ВСУ долетели до аэродромов РФ и почему их не сбили ракетами

Юрий Касьянов назвал несколько факторов, делающих БПЛА неуязвимыми для ПВО и средств РЭБ.

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На днях украинские дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе и склад топлива в Курской области (Россия). Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов пояснил в своем телеграм-канале, как это могло произойти.

Касьянов считает, что информация о качестве российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это не более, чем миф, потому что украинские ударные БПЛА смогли достичь целей далеко от границы РФ с Украиной. Юрий пишет о том, что идея использовать вот такие дроны-камикадзе всегда критиковалась представителями властей, которые считали, что турецкие "Байрактары" лучше украинских беспилотников. Также он сообщил, что сомнения вызывала якобы неспособность отечественных дронов оставаться невидимыми для российских ПВО и РЭБ.

"Любой разговор про беспилотники всегда натыкается на стандартные возражения "а как же РЭБ?..", "а ПВО?.." Идея использовать дроны-камикадзе витала в воздухе давно (и частично была реализована давно), но постоянно подвергалась насмешливой критике со стороны всезнаек. В 2014, 2015, 2016, 2017… 2022 году (совсем недавно, весной) я слышал эти "возражения" со стороны людей, поставленных принимать решения в области дронозакупок и дроностроения. "Идея хорошая, — говорили они, — но "Байрактар" лучше. А давайте мы поедем на полигон, и пусть ваш дрон над РЭБ-ами полетает?..", — пишет Касьянов.

Основатель A.Drones считает, что уже много раз защитники Украины пытались доказать властям состоятельность барражирующих боеприпасов украинского производства.

"…низколетящий полностью автоматический дрон, особенно если он летит ночью, практически невозможно сбить с курса РЭБ-ами и сбить физически ракетами ПВО", — уверяет Юрий.

По его словам боевой беспилотник, летящий на малой высоте над антенной РЭБ, безусловно попадет в сканируемую зону, но на очень короткое время. Преодолевая зону излучения радиоволн антенной РЭБ, дрон задействует инерциальную систему управления, что и поможет ему без рисков "выбраться" из сканируемой зоны.

Касьянов акцентирует и на том, что даже современные радиолокационные станции не справляются с обнаружением низколетящих БПЛА, потому как у последних крайне небольшая отражающая способность. Иными словами, дрон, находящийся на малой высоте, незаметен так же, как незаметны самолеты "стелс". Более того, пишет автор, закон распространения радиоволн не позволяют радиолокатору заглянуть за горизонт, он может увидеть дрон только вблизи, а еще надо навести ракету… В общем, пока дрон заметят, пока будут наводить ракету, аппарат уже ускользнет из поля зрения вражеских систем.

При этом на руку играет и темное время суток, так как сбить БПЛА днем — проще, говорится в заметке. Устройство заметно невооруженным глазом, потому сбить его можно выстрелами из автоматов, не говоря уже про ПВО.

ПЗРК "Стингер" или "Игла" способны "увидеть" беспилотники ночью, так как их ракеты оснащены инфракрасными головками наведения. Мишенью могут стать боевые дроны с крупными и сильно нагревающимися двигателями. Именно в них и целятся ракеты, сообщил Касьянов.

"А если беспилотник проносится над вами со скоростью 100-1000 км/ч (неважно какая) на высоте 100 метров?.. Вы даже моргнуть глазом не успеете", — тут же замечает он.

Ранее мы писали о том, как удары по объектам в глубине РФ могут повлиять на ход военных действий.