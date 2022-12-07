Опасность для огромной территории: как меняет удар по авиабазам РФ ход войны

Атаки в сотнях километров от украинской территории говорит о том, что под угрозой ударов теперь находятся склады с боеприпасами, авиация и ряд других военных объектов.

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Удары по российской территории в 600 км от российской территории имеет огромные последствия для российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Forbes.

Согласно данным британской разведки, на территории РФ произошел ряд взрывов на военных аэродромах в Дягилево под Рязанью, там заявлялось, что взорвался топливный бак. После этого в РФ признали, что был беспилотник, а не топливный бак. Главной целью для ударов стала авиабаза Энгельс. На ней находилось до 30 тяжелых бомбардировщиков, которые наносили удары по Украине. Два Ту-95 получили повреждения.

Все доказательства указывают на успешные удары с помощью дронов-камикадзе. Вероятно, они находились при помощи спутниковой навигации как и иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В РФ называют, что это были удары советскими БПЛА Ту-141 "Стриж".

[ + – ] Российские базы мог атаковать "Стриж"

"Мы знаем, что он может летать на большие расстояния, так как по крайней мере один разбился в Хорватии. Некоторые из них все еще могут находиться в летных условиях в украинских вооруженных силах", — заявил эксперт по российским беспилотникам Сэмюэл Бендетт.

Беспилотник относительно сложно перехватывать так как он летит со скоростью практически в 1000 км/ч. В ВСУ их могло быть несколько, поэтому много атак не стоит ожидать. В издании обращают внимание на заявления "Укроборонпрома" о тестировании БПЛА с дальностью удара до 1000 км.

Для РФ нужно теперь менять все авиабазы и склады с боеприпасами, лозистические центры, хранилища нефти и газа. Украинские военные смогут поражать все в радиусе 1000 км. Более того, не исключено, что Украина совершит эффектные рейды в стиле Дулиттла на Москву. В США решение было бы непопулярно, однако украинские военные будут совершать операции для максимальной эффективности.

Напомним, по данным СМИ, с аэродрома "Энгельс" улетели стратегические бомбардировщики после украинских атак.

Утром 5 декабря прогремел мощный взрыв в районе военного аэродрома "Энгельс-2" в Рязанской области. Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.