Самолетов поубавилось: появились новые спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" после взрыва

На фотографиях можно заметить по меньшей мере один поврежденный бомбардировщик Ту-95. В день перед взрывом на аэродроме под Рязанью находились 30 боевых и грузовых самолетов.

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В результате взрыва на российском аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области, который произошел 5 декабря, поврежден по меньшей мере один самолет Ту-95. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки места происшествия, которые оказались в распоряжении журналистского проекта "Схемы".

Журналисты сравнили снимки за 4 и 6 декабря. На последних можно увидеть скопление пожарных машин и, вероятно, один поврежденный Ту-95.

"Именно из этих самолетов РФ в частности запускала ракеты по Украине", — говорится в публикации.

Также зафиксировано уменьшение количества самолетов на аэродроме по состоянию на 6 декабря.

Фото: Схемы

В то же время на снимках от 4 декабря, по словам журналистов, можно увидеть:

21 бомбардировщик Ту-95;

6 бомбардировщиков Ту-160;

2 грузово-транспортных ИЛ-76;

1 грузовой самолет Ан-124 "Руслан".

Утром 5 декабря прогремел мощный взрыв в районе военного аэродрома "Энгельс-2" в Рязанской области. Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Как минимум 2 самолета были повреждены из-за удара БПЛА, сообщали российские власти.

Ранее Фокус подробно разбирался, что могло стать причиной взрыва на аэродроме в Энгельсе.