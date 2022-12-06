Літаків поменшало: з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Енгельс" після вибуху

На фотографіях можна побачити щонайменше один пошкоджений бомбардувальник Ту-95. На день перед вибухом на аеродромі під Рязанню знаходилися 30 бойових та вантажних літаків.

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Внаслідок вибуху на російському аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області, який стався 5 грудня, пошкоджено щонайменше один літак Ту-95. Про це свідчать супутникові знімки місця події, які опинилися у розпорядженні журналістського проєкту "Схеми".

Журналісти порівняли знімки за 4 та 6 грудня. На останніх можна побачити скупчення пожежних машин та, ймовірно, один пошкоджений Ту-95.

"Саме з цих літаків РФ зокрема запускала ракети по Україні", — йдеться у публікації.

Також зафіксовано зменшення кількості літаків на аеродромі станом на 6 грудня.

Фото: Схеми

Водночас на знімках від 4 грудня, за словами журналістів, можна побачити:

21 бомбардувальник Ту-95;

6 бомбардувальників Ту-160;

2 вантажно-транспортні ІЛ-76;

1 вантажний літак Ан-124 "Руслан".

Вранці 5 грудня пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому "Енгельс-2" у Рязанській області. Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Як мінімум 2 літаки були пошкоджені через удар БПЛА, повідомляла російська влада.

Раніше Фокус докладно розбирався, що могло стати причиною вибуху на аеродромі в Енгельсі.