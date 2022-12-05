У російському Енгельсі пролунав потужний вибух: росЗМІ повідомляють про атаку БПЛА (відео)

На військовому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95. Повідомляється як мінімум про два пошкоджені літаки.

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В Енгельсі Саратовської області сталася надзвичайна подія. У результаті постраждали кілька росіян. Про це повідомляє "РИА Новости".

На аеродромі стратегічної авіації пролунав вибух. У телеграм-каналах пишуть, що причиною вибуху став безпілотник.

На "Саратов 24" стверджують, що в районі 6 ранку пролунав звук, схожий на вибух. "Хлопок" пролунав у районі "Льотки" в Енгельсі. Представник енгельської авіабази не може підтвердити чи спростувати інформацію про вибух. Проте місцеві жителі повідомляють, що вибух був дуже потужним, і його чули не лише в Енгельсі, а й у Саратові.

За даними російського телеграм-каналу Baza, в результаті були пошкоджені два літаки та постраждали двоє людей.

[ + – ] Публікація в "Базі" про вибух

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що РФ стягнула на аеродром в Енгельсі стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Нагадаємо, ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ під Запоріжжям. Загальні втрати становили 40 осіб.

Також в ОК "Південь" заявили, що російські війська готові атакувати ракетами Україну будь-якої миті, без прив'язки до певної дати.