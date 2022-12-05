ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ під Запоріжжям: Генштаб розкрив втрати окупантів

Російські війська, як сказано у зведенні, пораненими втратили близько 30 солдатів, і ще понад 10 убитими.

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Збройні сили України успішно завдали удару по військовому об'єкту ЗС РФ у Запорізькій області, внаслідок чого загарбники зазнали втрат серед особового складу. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 5 грудня.

Зокрема, командування підтвердило ураження місця скупчення особового складу ЗС РФ у Якимівському районі Запорізької області.

Унаслідок точного удару, за даними Генштабу, російські війська втратили пораненими близько 30 осіб, і ще понад 10 — убитими.

Минула доба також успішно пройшла для української авіації, яка виконала кілька операцій у зоні бойових дій. Протягом дня було здійснено 18 авіаударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях ЗРК.

Підрозділам ракетних і артилерійських військ, зі свого боку, вдалося вразити 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу й техніки, а також ще один інший важливий об'єкт ЗС РФ.

"Водночас наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотники окупантів", — додали в Генеральному штабі, коментуючи успіхи українських військовослужбовців минулої доби.

Зазначимо, що вночі 5 грудня ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Запоріжжі та Кривому Рогу. Цілями російських окупантів стали об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула одна людина, ще троє отримали різні поранення.

Також повідомлялося, що бійцям ЗСУ вдалося збити в небі над Донбасом російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". За даними російських ЗМІ, екіпаж судна вважався одним із найрезультативніших у ВКС РФ — на двох вертолітників було 6 орденів за Мужність.