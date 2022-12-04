"Був найрезультативніший екіпаж": ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 (відео)

Бійці Дніпровської зенітної бригади збили повітряне судно на Сватівському напрямку. У РФ кажуть, що це був дуже досвідчений екіпаж.

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Українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Як стало відомо пізніше, був збитий один із найдосвідченіших екіпажів ЗС РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

Удень 4 грудня підрозділ Дніпровської зенітної бригади з повітряного командування "Схід" збили російський вертоліт Ка-52. Вдале збиття машини сталося близько 14:00. На відео видно, що від удару гелікоптер вибухнув і моментально почав падати.

Пізніше в російському телеграм-каналі Fighterbomber спочатку опублікували пост про пам'ять ворожого екіпажу, а потім опублікували деталі. Згідно з їхньою заявою, екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим в армії. На двох вертолітників було 6 орденів за Мужність. Їх мають нагородити медаллю "Герой Росії" посмертно.

[ + – ] Публікація в російському телеграм-каналі про збитий Ка-52

У "Мілітарному" припускають, що вразити мету на Сватівському напрямку допомогли прикордонники-розвідники, які передали зенітникам координати й траєкторію польоту ударного вертольота. Певно, льотчики загинули, не встигнувши катапультуватися.

Нагадаємо, Великобританія вперше передала гелікоптери Sea King Україні. Пілоти ВПС уже пройшли шеститижневу підготовку для освоєння техніки.

Також повідомлялося, що Хорватія готується передати до ЗСУ 14 вертольотів Мі-8. Потрібне лише схвалення уряду.