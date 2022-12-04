"Был самый результативный экипаж": ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 (видео)

Бойцы Днепровской зенитной бригады сбили воздушное судно на Сватовском направлении. В РФ говорят, что это был очень опытный экипаж.

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Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52. Как стало известно позднее, был сбит один из самых опытных экипажей ВС РФ. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Днем 4 декабря подразделение Днепровской зенитной бригады из воздушного командования "Восток" сбили российский вертолет Ка-52. Удачное сбитие машины произошло в районе 14:00. На видео видно, что от удара вертолет взорвался и моментально начал падать.

Позднее в российском телеграм-канале "Fighterbomber" сперва опубликовали пост о памяти вражеского экипажа, а затем опубликовали детали. Согласно их заявлению, экипаж "Бороды" был самым результативным в армии. На двоих вертолетчиков было 6 орденов за Мужество. Их собираются наградить медалью герой России посмертно.

[ + – ] Публикация на российском телеграм-канале о сбитом Ка-52

В "Милитарном" предполагают, что поразить цель на Сватовском направлении помогли пограничники-разведчики, которые передали зенитчикам координаты и траекторию полета ударного вертолета. Вероятно, летчики погибли, не успев катапультироваться.

Напомним, Великобритания впервые передала вертолеты Sea King Украине. Пилоты ВВС уже прошли шестинедельную подготовку для осваивали техники.

Также сообщалось, что Хорватия готовится передать в ВСУ 14 вертолетов Ми-8. Нужно только одобрение правительства.