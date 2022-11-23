Один из них уже в Украине: Великобритания впервые передает вертолеты Sea King

Пилоты ВВС уже прошли шестинедельную подготовку, которая позволит выполнять поисковые и спасательные операции.

Related video

Украинская армия получит 3 вертолета Sea King и 10 000 боеприпасов для артиллерии. Об этом сообщает BBC.

Великобритания приняла решение передать Украине 3 вертолета Sea King, для Королевства это первый случай отправки пилотируемого воздушного судна нашей стране. При этом один из вертолетов уже находится в Украине.

Отмечается, что украинские пилоты проходили обучение на вертолетах в течение 6 недель для обретения навыков для поисковых и спасательных операций. Вертолеты Sea King находились на службе Соединенного Королевства как в Королевской авиации, так и во флоте. Однако сейчас от них уже отказались. Последний самолет был списан в 2018 году.

Вертолет Sea King — это разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил была лицензионная версия вертолета Westland Sea King. Модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против субмарин и полностью компьютеризованной системой управления огнем. Существует множество модификаций воздушного судна Sea King, какую именно из них получит Украина не сообщается.

Также ВСУ получат 10 тысяч боеприпасов, которые должны будут помочь в способностях Украины защитить недавно освобожденные территории.

Напомним, 19 ноября Риши Сунак посетил Украину и анонсировал новый пакет военной помощи.

Ранее сообщалось, что у Великобритании из-за войны в Украине начали заканчиваться боеприпасы. Производителей просят наращивать производство.