У Великобритании из-за войны в Украине начали заканчиваться снаряды

Официальный Лондон уже направил компании-производителю боеприпасов письмо с требованием увеличить производство необходимых снарядов.

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Великобритания планирует увеличить производство артиллерийских снарядов, так как страна испытывает нехватку этих боеприпасов из-за российско-украинской войны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Дефицит 155-мм снарядов образовался из-за того, что именно эти боеприпасы Великобритания на протяжении почти девяти месяцев российско-украинской войны передает ВСУ в качестве технической помощи. По информации журналистов, украинские военные уже получили как минимум 16 тысяч этих снарядов.

Именно по этой причине правительство обратилось к компании BAE Systems с просьбой увеличить производство артиллерийских снарядов. Официальный Лондон уже направил британской оборонной компании письмо о намерениях.

Этот шаг является прелюдией к официальному заказу Министерства обороны на дополнительные боеприпасы, что дает компании время на подготовку.

Ранее Фокус писал о том, что Украина получила от США более миллиона артиллерийских боеприпасов. Все боеприпасы являются частью помощи на сумму 18,2 млрд долларов, которые были выделены для нужд ВСУ за время пребывания у власти администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, мы информировали наших читателей о том, что в Польше могут создать оборонный хаб для производства нужного Украине вооружения. По словам Виктора Кевлюка, в соседних с Украиной странах уже начали реанимировать заводы, производящие боеприпасы советских калибров. Все запасы уже израсходованы, а ВСУ нуждается в 122-мм снарядах.