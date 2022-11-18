У Великій Британії через війну в Україні почали закінчуватися снаряди

Офіційний Лондон уже надіслав компанії-виробнику боєприпасів листа з вимогою збільшити виробництво необхідних снарядів.

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Велика Британія планує збільшити виробництво артилерійських снарядів, оскільки країна зазнає нестачі цих боєприпасів через російсько-українську війну. Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела в уряді.

Дефіцит 155-мм снарядів утворився через те, що саме ці боєприпаси Велика Британія протягом майже дев'яти місяців російсько-української війни передає ЗСУ як технічну допомогу. За інформацією журналістів, українські військові вже отримали щонайменше 16 тисяч цих снарядів.

Саме з цієї причини уряд звернувся до компанії BAE Systems із проханням збільшити виробництво артилерійських снарядів. Офіційний Лондон уже надіслав британській оборонній компанії листа про наміри.

Цей крок є прелюдією до офіційного замовлення Міністерства оборони на додаткові боєприпаси, що дає компанії час на підготовку.

Раніше Фокус писав про те, що Україна отримала від США понад мільйон артилерійських боєприпасів. Усі боєприпаси є частиною допомоги на суму 18,2 млрд доларів, виділених для потреб ЗСУ за час перебування при владі адміністрації президента Джо Байдена.

Крім того, ми інформували наших читачів про те, що в Польщі можуть створити оборонний хаб для виробництва потрібного Україні озброєння. За словами Віктора Кевлюка, у сусідніх з Україною країнах уже почали реанімувати заводи, які виробляють боєприпаси радянських калібрів. Усі запаси вже витрачені, а ЗСУ потребує 122-мм снарядів.