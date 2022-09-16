У Польщі можуть створити оборонний хаб для виробництва потрібного Україні озброєння, – експерт

За словами Віктора Кевлюка, у сусідніх з Україною країнах уже почали реанімувати заводи, які виробляють боєприпаси радянських калібрів. Усі запаси вже витрачені, а ЗСУ потребує 122-мм снарядів.

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У Польщі можуть створити потужний оборонний хаб для виробництва необхідного для України озброєння. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

За його словами, після зустрічі "Рамштайн-5" може пройти засідання директорів департаментів закупівель озброєння країн-учасниць формату.

"Швидше за все, [на цьому засіданні] ухвалять рішення про створення в Польщі потужного оборонного хаба, де запустять виробництво потрібного Україні озброєння. Хто і яким чином це фізично реалізовуватиме, поки що говорити передчасно. тому що те, що було отримано — вже витрачено. Не вистачає снарядів 122 мм. На території Румунії та деяких країн, близьких до України, такі заводи мають почати працювати найближчим часом", — прокоментував військовий експерт.

Кевлюк зазначає, що до початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери не повністю довіряли військово-політичному керівництву України, але вони робили ставку на звичайного солдата, який битиметься за свою землю, і йому дали інструменти. Про це можна судити з постачання озброєння. На початку війни українська армія отримала лише Javelin, Stinger, NLAW.

Перший "Рамштайн" у квітні збільшив постачання всього цього, з'явилися засоби зв'язку, тому що офіцери тактичної ланки проявили себе як хороші організатори, які не збираються складати зброю і боротимуться.

"Наступний крок — артилерія, HIMARS, гаубиці з величезною дальністю стрільби, що в середньому перевершує аналогічні росіяни, що є у десятків тисяч, високоточні снаряди — боєприпасів такого рівня у росіян немає взагалі. І все це говорить, що союзники чудово знають контекст. На етапі, коли потрібно було підтримати наші сили в обороні, вони надавали необхідне саме для оборони, зараз йде контрнаступ. Відбувається підготовка нашого персоналу на західній техніці на території західних держав", — каже він.

Раніше ми писали про те, що ЗС РФ обстрілює Харків зі своєї території, і цю загрозу треба ліквідувати. Лише після цього припиниться ракетний терор.

Повний текст інтерв'ю з експертом Центру оборонних стратегій, полковником запасу Віктором Кевлюком читайте на сайті Фокусу.