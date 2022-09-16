ЗС РФ обстрілюють Харків зі своєї території, цю загрозу треба ліквідувати, – експерт

Полковник запасу Віктор Кевлюк розповів Фокусу, як зберегти відвойовані території Харківської області.

Related video

На території Російської Федерації є військові об'єкти, з яких постійно обстрілюється Харків та Харківська область. Поки цю загрозу не буде ліквідовано, ракетний терор не припиниться. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

"Позиції, з яких стріляла ворожа артилерія, знаходилися, якщо я не помиляюся, в районі селища Уди. Реактивні системи з дальністю стрільби понад 70 км могли і можуть працювати на території РФ. Ракетні ще далі. Авіація діє з аеродромів ще глибше", — констатує експерт.

За його словами, з артилерією ЗСУ вже розібралися, знищивши вогневі позиції ворога та відкинувши їх за межі дальньої досяжності. Реактивні системи можуть бути знищені як контрбатарейної боротьби. Нині ж одне із завдань Сил спеціальних операцій — "все, що має стосунок до ракетної зброї".

"Вони навчені їх шукати та відправляти в останню путь. Думаю, так воно і станеться. Це малотравматично через заподіяння шкоди цивільному середовищу в районах, звідки відбуваються запуски", — додає він.

Водночас Кевлюку важко сказати, що ЗСУ має робити з аеродромами супротивника.

"Генерал Бен Годжес, колишній командувач об'єднаних збройних сил США в Європі, виступав з цього приводу — він рекомендує знищити їх зовсім. Зараз нам нічим це зробити. Якщо ми такі рішення отримаємо, чисто технологічно, мабуть, так і станеться", — каже полковник.

Раніше ми писали про те, що Україна надіслала американським законодавцям список із 29 видів зброї та боєприпасів. Київ просить ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів Himars.

Повний текст інтерв'ю з експертом Центру оборонних стратегій, полковником запасу Віктором Кевлюком читайте на сайті Фокусу.