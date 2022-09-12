Київ надіслав до США запит на озброєння для контрнаступу у 2023 році, – WSJ

Україна направила американським законодавцям перелік із 29 видів зброї та боєприпасів. Як стало відомо журналістам, Київ просить ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів для Himars.

Україна направила до США запит на постачання озброєння для контрнаступу 2023 року. Про це пише видання The Wall Street Journal, яке ознайомилося з листом для американських законодавців.

Як стало відомо, Київ сформував перелік із 29 найменувань систем озброєння та боєприпасів, які необхідні ЗСУ для успішного відбиття атак Російської Федерації та звільнення українських територій.

Серед іншого, йдеться про танки, дрони, артилерійські системи і більшу кількість протикорабельних ракет Harpoon. Україна сподівається одержати дві тисячі ракет для реактивної артилерійської системи Himars.

Незважаючи на те, що адміністрація Джо Байдена раніше відмовилася надати Києву далекобійні ракети ATACMS, українська сторона продовжує наполягати на необхідності їх застосування у війні з Росією. У Пентагоні вважають, що українські війська більше потребують снарядів GMLRS дальністю 70-80 км, оскільки більшість цілей перебувають у цих межах. Тим часом ракети ATACMS можуть уражати об'єкти на відстані до 300 км.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайло Забродський у своїй нещодавній спільній статті розповіли, що Україні дійсно потрібні системи більшої дальності, включаючи ракети MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars. Послідовні та одночасні контрудари стануть єдиною можливістю для ЗСУ досягти кардинальних змін у стратегічному плані. Саме для цього Україні потрібна відповідна зброя.

Як зазначають журналісти, Київ направив у США свій запит на озброєння після очевидних та стрімких успіхів ЗСУ на східному фронті. Однак про реакцію американських законодавців на звернення від української сторони наразі невідомо.

Раніше Фокус розповідав, яку нову техніку пообіцяли Україні на зустрічі у Німеччині. Так, Київ має отримати гаубиці, боєприпаси до HIMARS, броньовані машини та ракети Hellfire.