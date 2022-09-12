Киев прислал в США запрос на вооружение для контрнаступления в 2023 году, – WSJ

Украина направила американским законодателям перечень из 29 видов оружия и боеприпасов. Как стало известно журналистам, Киев просит ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов для Himars.

Украина направила в США запрос на поставки вооружения для контрнаступления в 2023 году. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ознакомившееся с письмом для американских законодателей.

Как стало известно, Киев сформировал перечень из 29 наименований систем вооружения и боеприпасов, которые необходимы ВСУ для успешного отражения атак Российской Федерации и освобождения украинских территорий.

Среди прочего, речь идет о танках, дронах, артиллерийских системах и большем количестве противокорабельных ракет Harpoon. Украина надеется получить две тысячи ракет для реактивной артиллерийской системы Himars.

Несмотря на то, что администрация Джо Байдена ранее отказалась предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, украинская сторона продолжает наставить на необходимости их применения в войне с Россией. В Пентагоне считают, что украинские войска больше нуждаются в снарядах GMLRS дальностью 70-80 км, так как большинство целей находится в этих пределах. Между тем, ракеты ATACMS могут поражать объекты на расстоянии до 300 км.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский в своей недавней совместной статье рассказали, что Украине действительно нужны системы большей дальности, включая ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. Последовательные и одновременные контрудары станут единственной возможностью для ВСУ добиться кардинальных перемен в стратегическом плане. Именно для этого Украине необходимо соответствующее оружие.

Как отмечают журналисты, Киев направил в США свой запрос на вооружение после очевидных и стремительных успехов ВСУ на восточном фронте. Однако о реакции американских законодателей на обращение от украинской стороны пока неизвестно.

Ранее Фокус рассказывал, какую новую технику пообещали Украине на встрече в Германии. Так, Киев должен получить гаубицы, боеприпасы к HIMARS, бронированные машины и ракеты Hellfire.