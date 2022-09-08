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Военный Фокус Российско-украинская война

Итоги "Рамштайн-5": какую новую технику пообещали Украине на встрече в Германии

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Фото: Twitter | Рамштайн 5: итоги встрече на немецкой авиабазе

Гаубицы, боеприпасы к HIMARS, бронированные машины и ракеты Hellfire: Фокус разобрался, что получит Киев по итогам очередной встречи министров обороны стран-партнеров.

В четверг, 8 сентября, на немецкой военной авиабазе Рамштайн прошла пятая встреча министров обороны партнеров Киева. В рамках мероприятия украинским Вооруженным силам Украины пообещали поставки дополнительного вооружения а также подготовку украинских бойцов для противостояния полномасштабной российской агрессии. Фокус подвел итоги встречи и разобрался, что по ее итогам могут получить ВСУ.

Рамштайн 5: оружие и другая помощь

Министр обороны США Ллойд Остин, который председательствовал на сегодняшнем заседании, анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на 675 млн долларов. В этот пакет войдут:

  • четыре 105-мм гаубицы
  • 36 тысяч артиллерийских боеприпасов
  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 100 бронированных колесных машин Humvee;
  • 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
  • более 5000 противотанковых систем;
  • 1000 155-мм дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты поставили 126 гаубиц Украине. И вместе со странами мира мы увеличили количество гаубиц для защитников Украины более чем в 18 раз", — завил Остин.

Правительство Норвегии в ходе встречи в Германии анонсировало поставки Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и блоки лазерного наведения к ним, а также приборы ночного видения, взятые из запасов Вооруженных сил государства.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала обеспечить совместно с Нидерландами обучающие программы для украинских военных по разминированию территорий, а также так называемый зимний пакет поддержки, который будет включать материалы для генерации энергии, палатки и зимнее снаряжение. По словам немецкой чиновницы, вскоре ВСУ также получат уже обещанные зенитные самоходные установки Gepard и бронированные танки-мостоукладчики Biber.

Со стороны НАТО, по словам министра обороны Алексея Резникова, генсек Йенс Столтенберг пообещал организовать тренинг для украинского Агентства оборонных закупок.

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Марк Милли, Ллойд Остин и Алексей Резников

Рамштайн 5: заявления

По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели пресс-конференцию, на которой заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

В частности, Милли отметил успехи ВСУ в использовании американских HIMARS: "Мы видим реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они оказали разрушительное воздействие".

Также, по словам Милли, после апреля российским военным не удалось добиться значительных успехов в Украине, в то время как в конце августа-начале сентября ВСУ развили контрнаступление. Американский генерал назвал действия украинских защитников на этом этапе войны "стабильным прогрессом".

В свою очередь Остин призвал союзников готовиться поддерживать Украину на протяжении долгого периода: "Эта контактная группа должна занять такую позицию, чтобы поддерживать смелых защитников Украины в долгосрочной перспективе. Это означает постоянный и решительный поток возможностей (для Украины)".

Рамштайн 6: когда пройдет новая встреча

Глава Пентагона Остин в ходе брифинга объявил, что США в координации с НАТО проведут очередную встречу контактной группы в течение следующих нескольких недель. Темой станет достижения военно-промышленного комплекса стран партнеров для обеспечения оборонных потребностей Украины.

Напомним, в то время, как в Германии проходила встреча в формате "Рамштайн", в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заявил, что администрация американского президента выделит 2 млрд долларов в рамках долгосрочной военной поддержки Украине.

Перед сегодняшней встречей на немецкой авиабазе Фокус анализировал, в каком оружии нуждаются ВСУ в условиях полномасштабной войны против РФ.