Итоги "Рамштайн-5": какую новую технику пообещали Украине на встрече в Германии
Гаубицы, боеприпасы к HIMARS, бронированные машины и ракеты Hellfire: Фокус разобрался, что получит Киев по итогам очередной встречи министров обороны стран-партнеров.
В четверг, 8 сентября, на немецкой военной авиабазе Рамштайн прошла пятая встреча министров обороны партнеров Киева. В рамках мероприятия украинским Вооруженным силам Украины пообещали поставки дополнительного вооружения а также подготовку украинских бойцов для противостояния полномасштабной российской агрессии. Фокус подвел итоги встречи и разобрался, что по ее итогам могут получить ВСУ.
Рамштайн 5: оружие и другая помощь
Министр обороны США Ллойд Остин, который председательствовал на сегодняшнем заседании, анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на 675 млн долларов. В этот пакет войдут:
- четыре 105-мм гаубицы
- 36 тысяч артиллерийских боеприпасов
- дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных колесных машин Humvee;
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- более 5000 противотанковых систем;
- 1000 155-мм дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
"На сегодняшний день Соединенные Штаты поставили 126 гаубиц Украине. И вместе со странами мира мы увеличили количество гаубиц для защитников Украины более чем в 18 раз", — завил Остин.
Правительство Норвегии в ходе встречи в Германии анонсировало поставки Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и блоки лазерного наведения к ним, а также приборы ночного видения, взятые из запасов Вооруженных сил государства.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала обеспечить совместно с Нидерландами обучающие программы для украинских военных по разминированию территорий, а также так называемый зимний пакет поддержки, который будет включать материалы для генерации энергии, палатки и зимнее снаряжение. По словам немецкой чиновницы, вскоре ВСУ также получат уже обещанные зенитные самоходные установки Gepard и бронированные танки-мостоукладчики Biber.
Со стороны НАТО, по словам министра обороны Алексея Резникова, генсек Йенс Столтенберг пообещал организовать тренинг для украинского Агентства оборонных закупок.
Рамштайн 5: заявления
По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели пресс-конференцию, на которой заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.
В частности, Милли отметил успехи ВСУ в использовании американских HIMARS: "Мы видим реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они оказали разрушительное воздействие".
Также, по словам Милли, после апреля российским военным не удалось добиться значительных успехов в Украине, в то время как в конце августа-начале сентября ВСУ развили контрнаступление. Американский генерал назвал действия украинских защитников на этом этапе войны "стабильным прогрессом".
В свою очередь Остин призвал союзников готовиться поддерживать Украину на протяжении долгого периода: "Эта контактная группа должна занять такую позицию, чтобы поддерживать смелых защитников Украины в долгосрочной перспективе. Это означает постоянный и решительный поток возможностей (для Украины)".
Рамштайн 6: когда пройдет новая встреча
Глава Пентагона Остин в ходе брифинга объявил, что США в координации с НАТО проведут очередную встречу контактной группы в течение следующих нескольких недель. Темой станет достижения военно-промышленного комплекса стран партнеров для обеспечения оборонных потребностей Украины.
Напомним, в то время, как в Германии проходила встреча в формате "Рамштайн", в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа заявил, что администрация американского президента выделит 2 млрд долларов в рамках долгосрочной военной поддержки Украине.
Перед сегодняшней встречей на немецкой авиабазе Фокус анализировал, в каком оружии нуждаются ВСУ в условиях полномасштабной войны против РФ.