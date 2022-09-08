Блинкен прибыл в Киев и сообщил о поставках нового оружия для ВСУ на $2 млрд

Долгосрочная военная поддержка будет направлена и другим 18 странам, которые могут столкнуться с агрессией РФ. Отдельно Украина получит вооружений на 675 млн долларов в рамках Рамштайна.

В четверг, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, причем о визите заранее не сообщалось. На встрече с высокопоставленным представителем украинского руководства он заявил, что администрация американского президента выделит 2 млрд долларов в рамках долгосрочной военной поддержки Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Помощь будет направлена и другим 18 европейским странам, которые в будущем потенциально могут столкнуться с российской агрессией. Среди этих стран, и те, которые входят в НАТО, и другие региональные партнеры США в сфере безопасности, которым может угрожать Россия.

Это отдельный пакет помощи от 675 млн долларов, которые анонсировал глава Минобороны США Ллойд Остин во время конференции в Германии на американской военной базе "Рамштайн".

Среди прочего, ВСУ получат от США новые:

гаубицы;

боеприпасы для артиллерийских систем;

бронемобили Humvee;

бронированный медицинский транспорт;

противотанковые комплексы и др.

Министр обороны США заявил, что война находится на ключевом этапе, потому что украинские войска проводят контрнаступление на юге страны. По его словам, есть подтверждения успехов "наших общих усилий на поле боя".

С учетом нового новых поставок оружия США за время президентства Джо Байдена в общей сложности оказали Украине военную поддержку на 15,2 млрд долларов.

Напомним, что украинские военные уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24. Авиация ВСУ также сбила пять российских беспилотников.

Ранее Фокус сообщал, что в России планируют присоединить территории Украины без референдумов. Такое решение назвали "логичным и обоснованным".