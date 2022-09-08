Блінкен прибув до Києва і повідомив про постачання нової зброї для ЗСУ на $2 млрд.

Довгострокова військова підтримка буде спрямована й іншим 18 країнам, які можуть мати справу з агресією РФ. Окремо Україна отримає озброєння на 675 млн доларів у межах Рамштайну.

У четвер, 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, причому про візит заздалегідь не повідомлялося. На зустрічі з високопоставленим представником українського керівництва він заявив, що адміністрація американського президента виділить 2 млрд. доларів у межах довгострокової військової підтримки Україні. Про це повідомляє The Washington Post.

Допомога буде надіслана й іншим 18 європейським країнам, які в майбутньому потенційно можуть зіткнутися з російською агресією. Серед цих країн і ті, що входять до НАТО, та інші регіональні партнери США у сфері безпеки, яким може загрожувати Росія.

Це окремий пакет допомоги від 675 млн. доларів, які анонсував глава Міноборони США Ллойд Остін під час конференції в Німеччині на американській військовій базі "Рамштайн".

Серед іншого, ЗСУ отримають від США нові:

гаубиці;

боєприпаси для артилерійських систем;

бронемобілі Humvee;

броньований медичний транспорт;

протитанкові комплекси та ін.

Міністр оборони США заявив, що війна перебуває на ключовому етапі, бо українські війська проводять контрнаступ на півдні країни. За його словами, є підтвердження успіхів "наших спільних зусиль на полі бою".

З урахуванням нових поставок зброї США за час президентства Джо Байдена загалом надали Україні військову підтримку на 15,2 млрд доларів.

Нагадаємо, що українські військові знищили два російські літаки Су-25, вертольоти Ка-52 та Мі-24. Авіація ЗСУ також збила п'ятьох російських безпілотників.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії планують приєднати території України без референдумів. Таке рішення назвали "логічним та обґрунтованим".