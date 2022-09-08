Україна отримає новий пакет військової допомоги США на 675 млн доларів, — Остін

Українська армія отримає 105-мм гаубиці, броньовики, ракети для HIMARS і безліч іншої зброї.

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував передачу Україні чергового пакету військової допомоги на 675 млн доларів. Про це повідомляє "Суспільне".

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбувається засідання міністрів оборони. На зустрічі глава Пентагону заявив, що США з моменту останнього обговорення виділили ще 6,3 млрд доларів на допомогу Україні. 7 вересня президент Джо Байден схвалив виділення ще одного пакета на 675 млн дол.

Що отримають ЗСУ в новому пакеті допомоги?

105-мм гаубиці

артилерійські боєприпаси

протирадіолокаційні ракети HARM

позашляховики "Хамві"

броньовані машини швидкої допомоги

протитанкові системи

стрілецька зброя

"Сьогодні Сполучені Штати надали 126 гаубиць Україні. І разом із країнами світу ми збільшили кількість гаубиць для захисників України більш ніж у 18 разів", — заявив Остін.

Також після першої зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна отримала 26 РСЗВ великої дальності. А в липні багато партнерів постачали ЗСУ найважливіше обладнання — радари, танки та БТР. Великобританія передала MLRS і боєприпаси. Загальна допомога Україні становила 2,3 млрд фунтів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Пентагон постачає в Україну високоточні снаряди Excalibur. Це керовані боєприпаси з дальністю стрільби до 40,5 км.

Фокус розбирався, яку зброю можна отримати в "Рамштайні" — для перемоги чи стримування.