Україна отримає новий пакет військової допомоги США на 675 млн доларів, — Остін
Українська армія отримає 105-мм гаубиці, броньовики, ракети для HIMARS і безліч іншої зброї.
Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував передачу Україні чергового пакету військової допомоги на 675 млн доларів. Про це повідомляє "Суспільне".
У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбувається засідання міністрів оборони. На зустрічі глава Пентагону заявив, що США з моменту останнього обговорення виділили ще 6,3 млрд доларів на допомогу Україні. 7 вересня президент Джо Байден схвалив виділення ще одного пакета на 675 млн дол.
Що отримають ЗСУ в новому пакеті допомоги?
- 105-мм гаубиці
- артилерійські боєприпаси
- протирадіолокаційні ракети HARM
- позашляховики "Хамві"
- броньовані машини швидкої допомоги
- протитанкові системи
- стрілецька зброя
"Сьогодні Сполучені Штати надали 126 гаубиць Україні. І разом із країнами світу ми збільшили кількість гаубиць для захисників України більш ніж у 18 разів", — заявив Остін.
Також після першої зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна отримала 26 РСЗВ великої дальності. А в липні багато партнерів постачали ЗСУ найважливіше обладнання — радари, танки та БТР. Великобританія передала MLRS і боєприпаси. Загальна допомога Україні становила 2,3 млрд фунтів.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, Пентагон постачає в Україну високоточні снаряди Excalibur. Це керовані боєприпаси з дальністю стрільби до 40,5 км.
Фокус розбирався, яку зброю можна отримати в "Рамштайні" — для перемоги чи стримування.