Украина получит новый пакет военной помощи США на 675 млн долларов, – Остин

Украинская армия получит 105-мм гаубицы, броневики, ракеты для HIMARS и множество другого оружия.

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на 675 млн долларов. Об этом сообщает "Суспільне".

В Германии на авиабазе Рамштайн проходит заседание министров обороны. На встрече глава Пентагона заявил, что США с момента последнего обсуждения выделили еще 6,3 млрд долларов на помощь Украине. 7 сентября президент Джо Байден одобрил выделение еще одного пакета на 675 млн дол.

Что получат ВСУ в новом пакете помощи?

105-мм гаубицы

артиллерийские боеприпасы

противорадиолокационные ракеты HARM

внедоржоники Хамви

бронированные машины скорой помощи

противотанковые системы

стрелковое оружие

"Сегодня Соединенные Штаты поставили 126 гаубиц Украине. И вместе со странами мира мы увеличили количество гаубиц для защитников Украины более чем в 18 раз", — завил Остин.

Также после первой встречи в формате "Рамштайн" Украина получила 26 РСЗО большой дальности. А в июле многие партнеры поставляли ВСУ важнейшее оборудование — радары, танки и БТР. Великобритания передала MLRS и боеприпасы. Общая помощь Украине составила 2,3 млрд фунтов.

Напомним, по данным Bloomberg, Пентагон поставляет в Украину высокоточные снаряды Excalibur. Это управляемые боеприпасы с дальностью стрельбы до 40,5 км.

Фокус разбирался, какое оружие может получить в Рамштайне — для победы или для сдерживания.