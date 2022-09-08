Пентагон поставляет в Украину высокоточные снаряды Excalibur, — Bloomberg (фото)

Точность управляемого снаряда дальностью 40,5 км позволяет поразить цель с первого выстрела. Excalibur впервые использовались при убийстве лидера "Аль-Каиды" Абу Джуры и его сообщников в Ираке в 2007 году.

Пентагон без огласки отправляет в Украину свои самые точные артиллерийские управляемые снаряды M982 Excalibur. Об этом сообщает издание Bloomberg со сcылкой на бюджетные документы, которые подтверждают ранее необъявленное пополнение арсенала.

Журналисты отмечают, что ранее официальные лица США уклонялись от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что такие снаряды уже используются в Украине.

Министерство обороны США потратит $92 млн из одобренных Конгрессом дополнительных средств на закупку 900 запасных боеприпасов M982 Excalibur для борьбы Украины с российской агрессией. По документам, $56,7 млн выделены на закупку 374 модернизированных снарядов с защитой от помех для GPS.

"Дополнительные $92 млн к Excalibur более чем удваивают бюджет программы, добавляя около 900 снарядов в 2022 финансовом году… Согласно документам армейского бюджета, 56,7 миллиона долларов предназначены для закупки 374 сложных патронов с защитой от помех GPS", — пишут журналисты.

В издании предполагают, что эти снаряды экономно использовалось для хирургически точного уничтожения российских командных пунктов и центров управления в Украине.

Что известно об Excalibur?

Excalibur — высокоточный управляемый снаряд, который используется в 155-мм гаубицах. Он позволяет полевым командирам точнее нацеливаться на цели. Согласно документам, дальность полета составляет 40,5 км. Кроме того, точность снаряда позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб.

Как пишут в Bloomberg, такие снаряды впервые использовались при убийстве лидера "Аль-Каиды" Абу Джуры и его сообщников в Ираке в 2007 году.

Напомним, 23 августа СМИ сообщали, что США могли тайно поставлять Украине мощное оружие, в частности ракеты большей дальности ATACMS и управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur. Эксперты допускали, что ВСУ уже получили от Вашингтона снаряды.

7 сентября в Пентагоне анонсировали новую военную помощь Украине. Она будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS. В Минобороны США рассказали что ВСУ имеют "медленный, но значимый" успех, наступая на юге.