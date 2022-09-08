Пентагон постачає в Україну високоточні снаряди Excalibur, — Bloomberg (фото)

Точність керованого снаряда дальністю 40,5 км дозволяє уразити ціль з першого пострілу. Excalibur уперше використовувалися для вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джури та його спільників в Іраку в 2007 році.

Пентагон без розголосу відправляє в Україну свої найточніші артилерійські керовані снаряди M982 Excalibur. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на бюджетні документи, які підтверджують раніше неоголошене поповнення арсеналу.

Журналісти зазначають, що раніше офіційні особи США ухилялися від питань щодо Excalibur, незважаючи на повідомлення про те, що такі снаряди вже використовуються в Україні.

Міністерство оборони США витратить $92 млн зі схвалених Конгресом додаткових коштів на закупівлю 900 запасних боєприпасів M982 Excalibur для боротьби України з російською агресією. За документами, $56,7 млн виділено на закупівлю 374 модернізованих снарядів із захистом від перешкод для GPS.

"Додаткові $92 млн до Excalibur більш ніж подвоюють бюджет програми, додаючи майже 900 снарядів у 2022 фінансовому році... Згідно з документами армійського бюджету, 56,7 мільйонів доларів призначено для закупівлі 374 складних патронів із захистом від перешкод GPS", — пишуть журналісти.

У виданні припускають, що ці снаряди економно використовували для хірургічно точного знищення російських командних пунктів і центрів управління в Україні.

Що відомо про Excalibur?

Excalibur — високоточний керований снаряд, який використовується у 155-мм гаубицях. Він дозволяє польовим командирам точніше націлюватися на цілі. Згідно з документами дальність польоту становить 40,5 км. Крім того, точність снаряда дозволяє уразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічну шкоду.

Як пишуть у Bloomberg, такі снаряди вперше використовувалися для вбивства лідера "Аль-Каїди" Абу Джури та його спільників в Іраку в 2007 році.

Нагадаємо, 23 серпня ЗМІ повідомляли, що США могли таємно постачати Україні потужну зброю, зокрема ракети більшої дальності ATACMS і керовані активно-реактивні снаряди Excalibur. Експерти припускали, що ЗСУ вже отримали від Вашингтона снаряди.

7 вересня в Пентагоні анонсували нову військову допомогу Україні. Вона враховуватиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS. У Міноборони США розповіли, що ЗСУ мають "повільний, але значущий" успіх, наступаючи на півдні.