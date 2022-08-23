США могли таємно поставити Україні потужнішу зброю, — Politico

Експерти припустили, що ЗСУ вже отримали від Вашингтона ракети великої дальності ATACMS та керовані снаряди Excalibur.

Україна вже могла отримати від Сполучених Штатів потужнішу зброю, ніж ту, про яку Вашингтон оголошував публічно, зокрема ракети більшої дальності ATACMS та керовані активно-реактивні снаряди Excalibur. Про це пише видання Politico з посиланням на експертів та джерела.

Так, колишні спецназівці США Майкл Вайс та Джеймс Раштон вважають, що недавні вибухи на об'єктах Збройних сил РФ в окупованому Криму є результатом ударів із використанням ракет великої дальності. Згідно з одним зі сценарієм, США таємно направили в Україну ракети ATACMS, які мають дальність стрільби до 300 км.

Журналісти з посиланням на двох осіб, знайомих із питанням, також стверджують, що США включили високоточні боєприпаси Excalibur до пакета озброєнь від 19 серпня, хоча Білий дім не оголошував про це публічно. Також у документі про пакет допомоги, який опинився у розпорядженні видання, зазначено, що озброєння, яке їде до України, не обмежене наведеним у паперах списком.

У публікації зазначається, що вже були випадки таємних поставок озброєння в Україну, які підтверджували в результаті в Пентагоні. Так, у п'ятницю, 19 серпня, представник Міністерства оборони США зазначив, що Вашингтон без попереднього оголошення постачав Києву високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які використовують для наведення на радіолокаційні системи.

"(Коли) ми вперше оголосили про перше постачання ракет HARM, те, як ми охарактеризували це в оголошенні, не було конкретним. Ми описали, що забезпечуємо протирадіолокаційні можливості", — сказав чиновник.

Раніше журналісти дійшли висновку, що останні американські постачання зброї Україні свідчать про те, що Вашингтон і Київ найближчим часом очікують на запекліші бої проти армії Росії.

Також ми писали про те, як американські фахівці з національної безпеки закликали керівництво США постачати зброю Україні в повному обсязі, зокрема ракети ATACMS.