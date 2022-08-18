У США вимагали передати Україні ракети ATACMS і пригрозили Росії ядерною відплатою

Ракети для високомобільних систем HIMARS із дальністю до 300 км дозволили б уражати цілі у будь-якій точці України, зокрема в Криму. Експерти також припускають, що Путін може погрожувати ядерною палицею країнам Балтії та Польщі.

Майже 20 американських експертів і фахівців із національної безпеки закликали керівництво США постачати зброю Україні в повному обсязі, зокрема й ракети ATACMS дальністю 300 км. Про це повідомляє The Hill.

Двоє людей із цієї групи експертів нещодавно відвідували зустрічі за участю представників Міноборони України. У своєму відкритому зверненні до адміністрації президента Байдена вони висловилися про те, що війна в Україні досягла ключового етапу та закликала розширити військову підтримку ЗСУ.

Адміністрація Байдена успішно підтримувала союзників — надавала суттєву військову допомогу, зокрема й цього місяця допомагала доблесним Збройним силам України, йдеться у публікації. Разом із тим вони нарікали на те, що не вдається створити переконливий стратегічний наратив, який би дозволив досягти громадської підтримки для залучення НАТО в довгостроковій перспективі.

Ракети ATACMS для HIMARS

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протистояти наступу росіян, зокрема, щоб руйнувати лінії постачання, постачання палива та склади боєприпасів. Це означає, що США необхідно постачати Україні ракети ATACMS для високомобільних систем HIMARS з радіусом дії до 300 км. Це дозволило б Україні вражати військові цілі у будь-якій точці країни, зокрема й у тимчасово окупованому Криму. Потрібні безперервні постачання озброєнь та запасних частин для артилерійських платформ, які ЗСУ отримує з різних країн. Деякі з цих деталей не взаємозамінні.

Ці системи постійно діють, тому їх ремонт критично важливий. До того ж, Україна потребує ППО малої та середньої дальності, щоб протистояти російським авіа- та ракетним ударам.

"Усе більш помітною стає необхідність застосування адекватних контрзаходів для протистояння дронам російського виробництва і новим БПЛА, які РФ намагається закуповувати в Ірану", — вважають аналітики.

[ + – ] Ядерне стримування все ще працює, – попереджають американські експерти

Ядерна зброя США

У цьому напрямку адміністрація Байдена досі не здійснила рішучих кроків, щоб не провокувати Росію, або, як сказав радник із національної оборони Джейк Салліван на Форумі в Аспені, "щоб уникнути Третьої світової".

"Путін та інші високопосадовці перед початком і після вторгнення 24 лютого неодноразово нагадували Заходу про небезпеки ядерної війни. Але США теж ядерна держава, і було б стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування* більше не працює. Ядерне стримування все ще працює", — йдеться у зверненні експертів із національної безпеки.

*Ядерне стримування — військова доктрина, що передбачає нанесення ядерного удару у відповідь.

"Погрожувати ядерною війною, але не починати її, в інтересах Путіна. За такими погрозами Кремля нічого не було, наприклад після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО", — зазначили експерти.

"Що станеться, якщо ми дозволимо Путіну нас залякати і зупинити постачання потрібних Україні озброєнь, щоб зупинити російський ревізіонізм", — задаються риторичним питанням представники США, зазначаючи, що Путін може загрожувати ядерною палицею та країнам Балтії.

"Чому адміністрація не допускає, що Путін не наважиться зробити те саме щодо Естонії та Польщі, якщо подібна тактика вже працювала в Україні?" — йдеться у листі, під яким поставили свої цифрові підписи:

Девід Кремер, колишній заступник держсекретаря США;

Генерал Філіп Брідлав, верховний головнокомандувач союзних військ у Європі;

Дебра Каган, колишня співробітниця оборонного відомства США;

Роберт Макконнел, експомічник генерального прокурора;

Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні та інші.

Нагадаємо, що перед початком війни глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що росіяни можуть страждати, як ніхто інший. Такі слова пролунали після попередження його британського колеги Бена Воллеса про неминучість санкцій.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ назвали площу Великої Британії придатною для ядерного удару. Російський пропагандист Володимир Соловйов укотре закликав до ядерного удару по Великій Британії.