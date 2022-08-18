В США потребовали передать Украине ракеты ATACMS и пригрозили России ядерным возмездием

Ракеты для высокомобильных систем HIMARS с дальностью до 300 км. позволили бы поражать цели в любой точке Украины, в том числе в Крыму. Эксперты из также допускают, что Путин может угрожать ядерной дубинкой странам Балтии и Польше.

Около 20 американских экспертов и специалистов по национальной безопасности призвали руководство США поставлять оружие Украине в полном объеме, в том числе и ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом сообщает The Hill.

Два человека из этой группы экспертов недавно посещали встречи с участием представителей Минобороны Украины. В своем открытом обращении к администрации президента Байдена, они высказались о том, что война в Украине достигла ключевого этапа и призвали расширить военную поддержку ВСУ.

Администрация Байдена успешно поддерживала союзников — предоставляла существенную военную помощь, в том числе и в этом месяце помогала доблестным Вооруженным силам Украины, говорится в публикации. Вместе с тем, они посетовали на то, что не удается создать убедительный стратегический нарратив, который бы позволил добиться общественной поддержки для вовлечения НАТО в долгосрочной перспективе.

Ракеты ATACMS для HIMARS

Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы противостоять наступлению россиян, в частности, чтобы разрушать линии снабжения, поставки топлива и склады боеприпасов. Это означает, что США необходимо поставлять Украине ракеты ATACMS для высокомобильных систем HIMARS, с радиусом действия до 300 км. Это позволило бы Украине поражать военные цели в любой точке страны, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Нужны беспрерывные поставки вооружений и запасных частей для артиллерийских платформ, которые ВСУ получает из разных стран. Некоторые из этих деталей не взаимозаменяемы.

Эти системы постоянно в действии, поэтому их ремонт критически важен. Более того, Украина нуждается в ПВО малой и средней дальности, чтобы противостоять российским авиа- и ракетным ударам.

"Все более заметной становится необходимость в применении адекватных контрмер для противостояния дронам российского производства и новым БПЛА, которые РФ пытается закупать у Ирана", — считают аналитики.

[ + – ] Ядерное сдерживание все еще работает, — предупреждают американские эксперты.

Ядерное оружие США

В этом направлении администрация Байдена до сих пор не предпринимала решительных шагов, дабы не провоцировать Россию, или, как сказал советник по национальной обороне Джейк Салливан на Форуме в Аспене, "чтобы избежать Третьей мировой".

"Путин и другие высокопоставленные российские лица перед началом и после вторжения 24 февраля неоднократно напоминали Западу об опасностях ядерной войны. Но США тоже ядерная держава, и было бы стратегической ошибкой полагать, что ядерное сдерживание* больше не работает. Ядерное сдерживание все еще работает", — говорится в обращении экспертов по национальной безопасности.

*Ядерное сдерживание — военная доктрина, предполагающая нанесение ответного ядерного удара.

"Угрожать ядерной войной, но не начинать ее, в интересах Путина. За таким угрозами Кремля ничего не последовало, например после вступления Финляндии и Швеции в НАТО", — отметили эксперты.

"Что произойдет если мы позволим Путину нас запугать и остановить поставки нужных Украине вооружений, чтобы остановить российский ревизионизм", — задаются риторическим вопросом представители США, отмечая, что Путин может угрожать ядерной дубинкой и странам Балтии.

"Почему администрация не допускает, что Путин не решится сделать то же в отношении Эстонии и Польши, если подобная тактика уже работала в Украине?" — говорится в письме, под которым поставили свои цифровые подписи:

Дэвид Кремер, бывший заместитель госсекретаря США;

Генерал Филип Бридлав, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе;

Дебра Каган, бывшая сотрудница оборонного ведомства США;

Роберт Макконнел, экс-помощник генерального прокурора;

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, и другие.

Напомним, что перед началом войны глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне могут страдать, как никто другой. Такие слова последовали после предупреждения его британского коллеги Бена Уоллеса о неизбежности санкций.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ назвали площадь Великобритании подходящей для ядерного удара. Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз призвал к ядерному удару по Великобритании.