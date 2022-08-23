США могли тайно поставить Украине более мощное оружие, — Politico

Эксперты допустили, что ВСУ уже получили от Вашингтона ракеты большой дальности ATACMS и управляемые снаряды Excalibur.

Украина уже могла получить от Соединенных Штатов более мощное оружие, чем то, о котором Вашингтон объявлял публично, в частности ракеты большей дальности ATACMS и управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на экспертов и источники.

Так, бывшие спецназовцы США Майкл Вайс и Джеймс Раштон считают, что недавние взрывы на объектах Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму являются результатом ударов с использованием ракет большой дальности. Согласно одному из сценарием, США тайно направили в Украину ракеты ATACMS, которые имеют дальность стрельбы до 300 км.

Журналисты со ссылкой на двух лиц, знакомых с вопросом, также утверждают, что США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в пакет вооружений от 19 августа, хотя Белый дом не объявлял об этом публично. Также в документе о пакете помощи, который оказался в распоряжении издания, указано, что вооружение, которое едет в Украину, не ограничено приведенным в бумагах списком.

В публикации отмечается, что уже были случаи тайных поставок вооружения в Украину, которые в результате подтверждали в Пентагоне. Так, в пятницу, 19 августа, представитель Министерства обороны США указал, что Вашингтон без предварительного оглашения поставлял Киеву высоко высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которые используются для наведения на радиолокационные системы.

"(Когда) мы впервые объявили о первоначальной поставке ракет HARM, то, как мы охарактеризовали это в объявлении, не было конкретным. Мы описали, что обеспечиваем противорадиолокационные возможности", — сказал чиновник.

Ранее журналисты пришли к выводу, что последние американские поставки оружия Украине свидетельствуют о том, что Вашингтон и Киев в ближайшее время ожидают более ожесточенных боев против армии России.

Также мы писали о том, как американские специалисты по национальной безопасности призвали руководство США поставлять оружие Украине в полном объеме, в том числе и ракеты ATACMS.