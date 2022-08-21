Включая снаряды Excalibur: США отправляют в Украину новые беспилотники

Поставки указывают на то, что Вашингтон и Киев ожидают в ближайшие недели ожесточенных боев.

В пятницу администрация Байдена объявила, что направит Украине новое оружие в рамках пакета на $775 млн, включая новые беспилотники, бронетехнику и артиллерию, пишет Politico.

Поставки указывают на то, что Вашингтон и Киев ожидают в ближайшие недели ожесточенных боев. Причем это не только артиллерийские столкновения, которые мир наблюдал в течение нескольких недель.

Впервые США отправляют 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, чтобы помочь украинцам обнаруживать и корректировать высокоточные артиллерийские и ракетные удары.

Небольшие дроны можно относительно легко перемещать по полю боя. Также они будут бесценны в ожидаемом наступлении на Херсон. Другие пункты, включенные в транш, свидетельствуют о том, что идет подготовка к наступлению украинских сухопутных войск на юге, где боевые действия уже несколько недель находятся в тупике, поскольку война превратилась в одну долгую, изнурительную артиллерийскую дуэль.

"Прямо сейчас мы наблюдаем полное и абсолютное отсутствие прогресса со стороны русских на поле боя. В этом смысле мы находимся в другой фазе, чем пару месяцев назад, когда российские силы набирали силу на Донбассе и на юге", — заявил анонимно журналистам высокопоставленный чиновник Министерства обороны Украины.

Впервые отправляемое оборудование включает в себя 40 тяжело бронированных противоминных машин MaxxPro, изначально разработанных для американских войск в Ираке. В Украине они будут расчищать дороги и поля, прежде чем наземные войска двинутся вперед, прокладывая пути через плотные минные поля, заложенные русскими оккупантами.

Также новинкой являются управляемые противотанковые ракетные комплексы TOW, шестнадцать 105-мм гаубиц и 36 000 патронов, а также 2 000 патронов для безоткатного ружья Carl Gustaf.

Кроме всего прочего, США также посылают больше высокоскоростных противорадиолокационных ракет истребителей, которые нацелены на российские радиолокационные системы, что является ключевым фактором в подрыве способности России обнаруживать новые передвижения украинской армии, а также командовать и контролировать свои собственные силы.

Стоит отметить, что в будущем американцы планируют отправить еще и высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur. Однако в этот пакет оны не были включены.

Напомним, что ранее Великобритания заявила о том, что планирует отправить Украине дополнительные РСЗО M270 и ракеты к ним. Как отмечается, с помощью этих РСЗО украинская армия уничтожает цепочки поставок боеприпасов и командные центры российских захватчиков.

Также Фокус писал о том, что переданные Латвией Украине 6 гаубиц M109 американской разработки уже показывают первые плоды. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, самоходная артиллерийская установка демонстрирует большую эффективность.