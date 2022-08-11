Великобритания отправит Украине дополнительные РСЗО M270 и ракеты к ним

Украинские военные называют британские машины MLRS M270 старшим братом американских HIMARS. ВСУ уничтожают этими РСЗО цепочки поставок боеприпасов и командные центры российских захватчиков.

Великобритания передаст Украине 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и "значительное" число ракет. Об этом сказал министр обороны страны Бен Уоллес на международной конференции по помощи Украине в Копенгагене, сообщила радиостанция BBC.

Уоллес не уточнил конкретный тип РСЗО, но журналисты подчеркивают, что Великобритания уже предоставила ВСУ 3 пусковые установки, похожие по характеристике на американские системы HIMARS. Британские РСЗО используют такие же ракеты, способные стрелять на расстояние до 80 км.

Очевидно, речь идет об MLRS M270. Военные называют эти машины старшим братом HIMARS и успешно используют их в боях против российских оккупантов.

Высокоточное оружие уже помогает украинским военным поражать цепочки поставок боеприпасов и командные центры ВС РФ, добавил Уоллес.

Великобритания очень довольна эффективностью использования ВСУ предоставленных Западом современных РСЗО. По словам министра, военные отлично видят, какие цели поражать, чтобы не тратить боеприпасы быстро.

[ + – ] Британские М270 менее мобильны, чем американские HIMARS Фото: Википедия

"Британия и международное сообщество против этой незаконной войны и будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения (президента РФ Владимира) Путина", – заключил глава британского Минобороны.

Отличия MLRS M270 от HIMARS

Британские М270 не такие мобильные, как американские HIMARS. Их создали на базе гусеничной БМП Bradley, а HIMARS – на базе стандартного армейского грузовика M1140.

[ + – ] Работа британской системы MLRS M270

HIMARS и M270 ведут стрельбу одинаковыми ракетами калибра 227 мм. На борту М270 находится 12 направляющих, а не 6 как у HIMARS. Ракетный пакет выпускается за 60 секунд.

M270 благодаря двум модулям может стрелять одновременно ракетами с целой боевой частью и кассетными боеприпасами.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, как наличие у ВСУ тяжелой артиллерии стандарта НАТО изменило ход боевых действий. Американские HIMARS позволили наносить прицельные удары по складам боеприпасов и командным центрам врага.

Австралийский военный эксперт Мик Раян ранее сказал, что использование РСЗО HIMARS позволило украинской армии вернуться к ассиметричной войне.

Фокус уже писал о создании украинской реактивной системы залпового огня "Ведьмак" – на ней установлены 9 модулей от российской РСЗО БМ-21 "Град".