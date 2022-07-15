"Ситуация изменилась конкретно": у ВСУ уже есть американские M270 MLRS, — Резников

По словам главы Минобороны, HIMARS позволили нашим военным снизить интенсивность вражеского огня. А в тандеме с M270 эти РСЗО позволят еще сильнее изменить расстановку сил.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью журналистам, что на полях боевых действий в Украине уже находятся американские системы залпового огня М-270, которые будут хорошим дополнением к дальнобойным ракетам систем HIMARS. В будущем ожидается еще больше поставок этих гусеничных систем от партнеров, передает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам главы Минобороны Украины, поставки тяжелой артиллерии стандарта НАТО постепенно начали менять происходящее на полях боевых действий за счет оружия 155-го калибра.

"Вначале поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их прозвали [речь о гаубицах M777], потом — М109, Caesar [французские самоходные артиллерийские установки], Panzerhaubitze и т.д. — и это конкретно изменило ситуацию", — объяснил Резников, поскольку контрбатарейная борьба сразу же снизила интенсивность огня.

В свою очередь, американские РСЗО HIMARS позволили нашим военным наносить прицельные удары по вражеским складам боеприпасов и командным центрам, что еще сильнее изменило расстановку сил на поле боя.

"У меня есть надежда на дополнительные HIMARS, дополнительные РСЗО M-270, которые уже заехали и будут еще от наших партнеров. Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный — это совсем не проявление доброй воли, они попросту убежали", — пояснил Резников причину отступления российских войск со Змеиного.

Системы M270 MLRS

M270 — гусеничный аналог HIMARS, который американская армия использует с 1983 года. РСЗО M270 комплектуется снарядами 227 мм, время залпа составляет 48 секунд, в зависимости от боеприпасов дальность их стрельбы — от 40 до 80 км. Эти системы также могут запускать тактические ракеты.

В своем интервью министр также назвал полной глупостью выдачу повесткок в качестве наказания правонарушителям и объяснил, почему повестки могут раздавать на улицах.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря наличию у ВСУ систем HIMARS в досягаемости будет каждый дюйм оккупированной Украины. Новые ракеты нанесли изрядный урон российским позициям.