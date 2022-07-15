"Ситуация изменилась конкретно": у ВСУ уже есть американские M270 MLRS, — Резников
По словам главы Минобороны, HIMARS позволили нашим военным снизить интенсивность вражеского огня. А в тандеме с M270 эти РСЗО позволят еще сильнее изменить расстановку сил.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью журналистам, что на полях боевых действий в Украине уже находятся американские системы залпового огня М-270, которые будут хорошим дополнением к дальнобойным ракетам систем HIMARS. В будущем ожидается еще больше поставок этих гусеничных систем от партнеров, передает BBC.
По словам главы Минобороны Украины, поставки тяжелой артиллерии стандарта НАТО постепенно начали менять происходящее на полях боевых действий за счет оружия 155-го калибра.
"Вначале поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их прозвали [речь о гаубицах M777], потом — М109, Caesar [французские самоходные артиллерийские установки], Panzerhaubitze и т.д. — и это конкретно изменило ситуацию", — объяснил Резников, поскольку контрбатарейная борьба сразу же снизила интенсивность огня.
В свою очередь, американские РСЗО HIMARS позволили нашим военным наносить прицельные удары по вражеским складам боеприпасов и командным центрам, что еще сильнее изменило расстановку сил на поле боя.
"У меня есть надежда на дополнительные HIMARS, дополнительные РСЗО M-270, которые уже заехали и будут еще от наших партнеров. Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный — это совсем не проявление доброй воли, они попросту убежали", — пояснил Резников причину отступления российских войск со Змеиного.
Системы M270 MLRS
M270 — гусеничный аналог HIMARS, который американская армия использует с 1983 года. РСЗО M270 комплектуется снарядами 227 мм, время залпа составляет 48 секунд, в зависимости от боеприпасов дальность их стрельбы — от 40 до 80 км. Эти системы также могут запускать тактические ракеты.
В своем интервью министр также назвал полной глупостью выдачу повесткок в качестве наказания правонарушителям и объяснил, почему повестки могут раздавать на улицах.
Ранее Фокус сообщал, что благодаря наличию у ВСУ систем HIMARS в досягаемости будет каждый дюйм оккупированной Украины. Новые ракеты нанесли изрядный урон российским позициям.