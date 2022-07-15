"Ситуація змінилася конкретно": у ЗСУ вже є американські M270 MLRS, — Резніков

За словами глави Міноборони, HIMARS дозволили нашим військовим знизити інтенсивність ворожого вогню. А в тандемі з M270 ці РСЗВ дозволять ще більше змінити розстановку сил.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю журналістам, що на полях бойових дій в Україні вже знаходяться американські системи залпового вогню М-270, які будуть хорошим доповненням до далекобійних ракет систем HIMARS. У майбутньому очікується ще більше постачання цих гусеничних систем від партнерів, передає ВВС.

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За словами глави Міноборони України, постачання важкої артилерії стандарту НАТО поступово почали змінювати те, що відбувається на полях бойових дій за рахунок зброї 155 калібру.

"Спочатку поїхали "Трипл севен", або "Три сокири", як їх прозвали [йдеться про гаубиці M777], потім — М109, Caesar [французькі самохідні артилерійські установки], Panzerhaubitze і т.д. — і це конкретно змінило ситуацію", — пояснив Резніков, оскільки контрбатарейна боротьба відразу знизила інтенсивність вогню.

Зі свого боку, американські РСЗВ HIMARS дозволили нашим військовим завдавати прицільних ударів по ворожих складах боєприпасів та командних центрах, що ще сильніше змінило розстановку сил на полі бою.

"У мене є надія на додаткові HIMARS, додаткові РСЗВ M-270, які вже заїхали і будуть ще від наших партнерів. Я вже не говорю про Чорне море. Деокупація острова Зміїний — це зовсім не прояв доброї волі, вони просто втекли", — пояснив Резніков причину відступу російських військ зі Зміїного.

Системи M270 MLRS

M270 — гусеничний аналог HIMARS, який американська армія використовує з 1983 року. РСЗВ M270 комплектується снарядами 227 мм, час залпу становить 48 секунд, залежно від боєприпасів дальність їхньої стрільби — від 40 до 80 км. Ці системи можуть також запускати тактичні ракети.

У своєму інтерв'ю міністр також назвав повною дурістю видачу повісток як покарання правопорушникам і пояснив, чому повістки можуть роздавати на вулицях.

Раніше Фокус повідомляв, що завдяки наявності у ЗСУ систем HIMARS у досяжності буде кожен дюйм окупованої України. Нові ракети завдали неабиякої шкоди російським позиціям.