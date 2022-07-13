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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ вернулись к асимметричной войне: эксперт объяснил, как HIMARS поменял характер боев

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HIMARS важный элемент в войне, но он сам не позволит победить в войне
HIMARS важный элемент в войне, но он сам не позволит победить в войне

По словам военного эксперта Мика Раяна, украинская армия получила "длинную руку", которая позволяет атаковать цели в тылу врага. Плюс ВСУ бьют по слабым местам российских войск.

Австралийский генерал-майор в отставке и военный эксперт Мик Раян объяснил, почему одни РСЗО HIMARS не смогут поменять ход войны. Об этом он написал в Твиттере.

Мик Раян отмечает, что реактивные установки HIMARS невероятны, но их влияние на ход войны не стоит переоценивать. Американское РСЗО создано для ударов в тылы врага для уничтожения:

  • коммуникационных узлов
  • командных постов
  • аэродромов
  • важных логистических связей

ВСУ вернулись к асимметричной войне

Украинские военные в большинстве своем уничтожают российские склады боеприпасов. Таким образом ВСУ вернулись к тактике асимметричного ответа на действия ВС РФ после отказа от борьбы на истощения на Донбассе. Армия вновь атакует слабые места российских войск — железную дорогу, генералов и чрезмерную зависимость врага от массированной артиллерии для продвижения на востоке.

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Детонация российского склада боеприпасов

Крайне высокоточные ракеты, которыми ведут стрельбу ВСУ, позволяют минимизировать побочный ущерб при дальних атаках на российские цели, размещенные вблизи с гражданскими объектами.

Также военные эксперты уже шутят, что худшая должность в российской армии сейчас — это грузчик боеприпасов на складе материально-технического снабжения. Это также имеет психологическое воздействие. Теперь гораздо большая часть вторгающихся российских сил попадает в радиус, который можно атаковать. Они увидят влияние HIMARS в социальных сетях и лично.

ВСУ могут теперь наносить удары, которые ранее были недоступны из-за российских систем ПВО. Это позволяет воевать Украине так, как им хочется, а не изнурительными боями, как предпочитают ВС РФ. Поэтому HIMARS будут на первом месте в списке целей для российских ракет и ВКС.

HIMARS — это не чудо-оружие

Как пишет эксперт, несмотря на эффективное использование РСЗО, HIMARS — это не чудо-оружие, которое изменит ход войны. Со времен первой промышленной революции существовала тенденция искать единственное технологическое чудо, которое поможет выиграть войны, но это мираж. В одиночку HIMARS не позволит выиграть войну Украине. Американские РСЗО — это "длинная рука" для атак по ВС РФ. На войне не существует одного оружия, способного стать решающим.

преимущества хаймарсов
HIMARS — это не чудо-оружие, которое изменит ход войны.

Поэтому Запад должен и дальше поставлять оружие, боеприпасы, разведданные, обучать бойцов ВСУ и все другие формы поддержки, необходимые Украине.

"Военные силы — это сложные объекты, которым требуется множество различных возможностей, объединенных по функциям, радиусу действия, времени и воздействию. HIMARS — это всего лишь один слой, хоть и жизненно важный, в общем национальном и военном потенциале, который Украине нужен для победы в этой войне", — резюмирует Раян.

Напомним, по данным СтратКома ВСУ, в результате удара HIMARS по Шахтерску были ликвидированы почти все замы командира 106 дивизии ВДВ РФ.

Также сообщалось, что США могут передать Украине более дальнобойные ракеты для HIMARS.