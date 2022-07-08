Смогут стрелять еще дальше: СМИ раскрыли особенность новых HIMARS, которые США передадут Украине

В Пентагоне отметили, что ВСУ намерены не удерживать территории, а поражать логистические маршруты и наносить удары по тыловым базам врага.

В рамках нового пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты намерены передать четыре высокомобильные РСЗО HIMARS. Они смогут стрелять еще дальше и с еще большей точностью, чем уже переданные ВСУ единицы, передает Financial Times.

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Журналисты отмечают, что новые Himars стреляют гораздо дальше и имеют большую точность, чем предыдущие предоставленные ракетные системы.

Западные союзники ожидают, что Киев сосредоточится не на удержании территорий, а на уничтожении российских линий снабжения, логистических маршрутов и нанесении ударов по тыловым базам.

Один из источников издания сообщил, что американские военные эксперты наблюдают за тем, как применяют украинские защитники дальнобойные системы Himars.

"За последнюю неделю мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать эти системы, чтобы существенно подорвать способность россиян продвигаться вперед даже там, где они проводят медленное наступление", — отметил представитель Пентагона.

По его словам бойцы ВСУ успешно достигают цели на Донбассе глубоко за линией фронта, где сосредоточены российские силы.

Несмотря на недавние успехи в Луганской области ВС РФ все еще далеки до достижения своей цели захватить Донбасс, отметили в Пентагоне. Поэтому Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины на месяцы и годы вперед.

Если русские думают, что смогут переиграть украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже переориентируемся на то, что нужно украинцам в ближайшие месяцы и годы", — заявил чиновник из Минобороны США.

Он добавил. что помимо ракетных систем, в качестве военной помощи Пентагон рассматривает возможность отправки большего количества систем береговой обороны и перехода от советских систем ПВО к более современным.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В новый пакет войдут, помимо дальнобойных РСЗО, боеприпасы к 155-мм гаубицам, транспортные средства и подрывные боеприпасы.