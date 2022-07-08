Зможуть стріляти ще далі: ЗМІ розкрили особливість нових HIMARS, які США передадуть Україні

У Пентагоні зазначили, що ЗСУ мають намір не утримувати території, а вражати логістичні маршрути та завдавати ударів по тилових базах ворога.

У межах нового пакету військової допомоги Україні Сполучені Штати мають намір передати чотири високомобільні РСЗВ HIMARS. Вони зможуть стріляти ще далі й з більшою точністю, ніж уже передані ЗСУ одиниці, передає Financial Times.

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Журналісти зазначають, що нові Himars стріляють набагато далі й мають більшу точність, ніж попередні ракетні системи.

Західні союзники очікують, що Київ зосередиться не на утриманні територій, а на знищенні російських ліній постачання, логістичних маршрутів і завдання ударів по тилових базах.

Одне з джерел видання повідомило, що американські військові експерти спостерігають за тим, як застосовують українські захисники далекобійні системи Himars.

"За останній тиждень ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати ці системи, щоб суттєво підірвати здатність росіян просуватися вперед навіть там, де вони проводять повільний наступ", — зазначив представник Пентагону.

За його словами, бійці ЗСУ успішно досягають мети на Донбасі глибоко за лінією фронту, де зосереджені російські сили.

Незважаючи на нещодавні успіхи в Луганській області ЗС РФ, все ще далекі до досягнення своєї мети захопити Донбас, зазначили в Пентагоні. Тому Вашингтон планує задовольнити потреби України на місяці та роки наперед.

Якщо росіяни думають, що зможуть переграти українців, їм потрібно це переосмислити, тому що ми вже переорієнтуємося на те, що потрібно українцям у найближчі місяці та роки", — заявив чиновник із Міноборони США.

Він додав. що крім ракетних систем, як військову допомогу Пентагон розглядає можливість відправлення більшої кількості систем берегової оборони та переходу від радянських систем ППО до більш сучасних.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні нового пакету військової допомоги на $400 млн. У новий пакет увійдуть, окрім далекобійних РСЗВ, боєприпаси до 155-мм гаубиць, транспортні засоби та підривні боєприпаси.