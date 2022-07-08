Нові HIMARS і боєприпаси: США відправляють Україні військову допомогу

У Збройних сил України буде 12 РСЗВ HIMARS. Пентагон може надіслати високоточні снаряди для гаубиць — аналоги M982 Excalibur.

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні нового пакету військової допомоги на $400 млн. Про це пише агентство Reuters.

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У новий пакет увійдуть 4 далекобійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та додаткові боєприпаси.

Так, кількість високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які США надають Україні, збільшиться до 12.

Американське видання Politico з посиланням на представника Пентагону пише, що Штати відправлять 1 тис. 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Транш допомоги враховує 3 тактичні машини, боєприпаси для підриву, протибатарейні системи, запасні частини й інше обладнання.

Нові боєприпаси за характеристиками схожі на снаряди M982 Excalibur армії США для гаубиць M777. Їх можна точно наводити за сигналом GPS. Але в Пентагоні не підтвердили, що снаряди M982 Excalibur стануть частиною пакету військової допомоги.

[ + – ] Снаряди M982 Excalibur можуть увійти до пакету військової допомоги

"Тисяча снарядів — це мало. Збройні сили України зазвичай випускають 5 000-6 000 стандартних боєприпасів для гаубиць на день. Росія випускає більш ніж у 2 рази більше", — наголошує видання.

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що нові високоточні снаряди заощадять боєприпаси, сказав чиновник.

"Україні пропонують точні снаряди з конкретних цілей, економію боєприпасів і більшу ефективність. Цей тип боєприпасів не витрачатиметься зі швидкістю кілька тисяч на день", — пояснили американські військові.

Зазначимо, що публікації росЗМІ й у соцмережах допомагають операторам HIMARS більш результативно запускати ракети.

ЗСУ застосовують у боях із російськими загарбниками 9 систем HIMARS та інших подібних РСЗВ. За допомогою цих технологій вони атакували командний пункт ЗС РФ в Ізюмі та острів Зміїний.