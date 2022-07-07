Оператори HIMARS перевіряють точність ударів у російських ЗМІ та соцмережах (відео)

Українські військові кажуть, що буквально після 20 хвилин роботи HIMARS пропагандисти із РФ розповідають про її результати. Американські РСЗВ — головні цілі для загарбників, їх не залишають на одній позиції більше, ніж на день.

Українські оператори американських далекобійних РСЗВ HIMARS стежать за результативністю запуску ракет із публікацій у російських ЗМІ та в соцмережах. Про це йдеться в сюжеті американського телеканалу CNN.

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Журналісти називають РСЗВ HIMARS "потужним подарунком" США для ЗСУ. Точність та далекобійність систем дозволяє завдавати ударів на відстані до 70 км по об'єктах у тилу ворога.

Військовий, на ім'я Олександр, сказав журналістам, що HIMARS — це найцінніша зброя української армії.

"Це сучасний, точний, смертоносний комплекс. Росіяни мають його боятися", — сказав він.

Буквально через 20 хвилин після роботи HIMARS стає відомо у ЗМІ про її результати, додав Олександр.

Журналісти CNN звертають увагу на те, що HIMARS — це головні цілі для ЗС РФ. Установки серйозно охороняються та не залишаються на позиціях понад 1 день.

Зазначимо, що українські військові застосовують на фронті 9 систем HIMARS та інші такі РСЗВ. За допомогою HIMARS атакований командний пункт російських загарбників в Ізюмі та їхні позиції на острові Зміїний.

Удари далекобійних РСЗВ руйнують логістику армії Росії — ракети знищують шляхи постачання боєприпасів, продуктів харчування, запчастин та інших речей.

ЗСУ також отримали високоточні ракети GMLRS до систем HIMARS, ними можна стріляти на відстань до 85 км. HIMARS працює за принципом "бий-біжи", тому вести проти неї контрбатарейну стрільбу складно.