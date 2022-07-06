Руйнування логістики: далекобійні РСЗВ ефективно відрізають війська РФ від постачання (фото)

На думку військового експерта Томаса Тейнера, в Україні ще ніколи не було артилерії такого рівня точності та дальності. Їх застосування суттєво ускладнить постачання боєприпасів, продовольства й іншого забезпечення на передову.

Сучасні далекобійні системи залпового вогню, які були поставлені на озброєння ЗСУ, доставляють безліч проблем російській армії в Україні. Як пише італійський військовий експерт Томас Тейнер, завдані за допомогою західних РСЗВ удари суттєво порушує логістику ворожої армії.

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На думку експерта, далекобійні РСЗВ дозволяють руйнувати сполучення, якими противник здійснює підвезення боєприпасів, продуктів харчування, запчастин та інших необхідних компонентів.

Тейнер зазначає, що російські склади матеріально-технічного постачання завжди знаходяться поруч із залізницями, оскільки російська армія зазнає серйозної нестачі тилових підрозділів, особливо транспортних. Це пояснюється тим, що технічно відстала армія гостро потребує навантажувачів, без яких навантаження і вивантаження боєприпасів здійснюється вручну.

"Коли російська армія не може отримати доступ до залізниці, тоді вся її система логістики руйнується. Просування росіян на схід від Києва зазнало поразки, оскільки вони не змогли захопити залізниці, що проходили через Чернігівську та Сумську області", — пояснив Тейнер, додавши при цьому, що без залізниці війська РФ можуть відійти не далі 90-100 км від складів.

Крім того, застосування САУ також виявляється досить ефективним у руйнуванні логістичних ланцюжків супротивника, оскільки снаряди для артилерії AHS Krab, PzH 2000 та CAESAR можуть використовувати снаряди з базовою дальністю 40 км.

[ + – ] Карта завданих ударів по логістичних центрах ЗС РФ

"Ще ніколи в Україні не було артилерії такого рівня точності та дальності. Це дозволяє уражати російські склади до 35 км за фронтом і далі", — наголосив експерт.

Військовий експерт вважає, що сьогодні Росія доставляє своїм підрозділам на окупованих територіях до 10 тисяч тонн боєприпасів, запчастин для техніки, палива тощо. Але для таких обсягів Росія використовує безліч техніки, оскільки вантажівки перевозять менший тоннаж ніж західні аналоги, а боєприпаси перевозяться у громіздких дерев'яних ящиках.

Тепер же російські склади боєприпасів і пункти постачання перебувають у радіусі дії української артилерії та ракет. Цим користуються українські захисники, завдаючи ударів за допомогою далекобійних артилерійських систем західних зразків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від західних союзників поставок потужних ППО, оскільки захист піднебіння перебуває у пріоритеті. За його словами, надання таких систем дасть змогу багатьом українським громадянам повернутися на батьківщину.