Разрушение логистики: дальнобойные РСЗО эффективно отрезают войска РФ от снабжения (фото)

По мнению военного эксперта Томаса Тейнера, в Украине еще никогда не было артиллерии такого уровня точности и дальности. Их применение существенно усложнит поставки боеприпасов, продовольствия и другого обеспечение на передовую.

Современные дальнобойные системы залпового огня, которые были поставлены на вооружение ВСУ доставляют массу проблем российской армии в Украине. Как пишет итальянский военный эксперт Томас Тейнер, нанесенные с помощью западных РСЗО удары существенно нарушает логистику вражеской армии.

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По мнению эксперта, дальнобойные РСЗО позволяют разрушать сообщения, по которым противник осуществляет подвоз боеприпасов, продуктов питания, запчастей и других необходимых компонентов.

Тейнер отмечает, что российские склады материально-технического снабжения всегда находятся рядом с железными дорогами, так как российская армия испытывает серьезную нехватку тыловых подразделений, особенно транспортных. Это объясняется тем, что технически отсталая армия остро нуждается в погрузчиках, без которых погрузка и выгрузка боеприпасов осуществляется вручную.

"Когда российская армия не может получить доступ к железной дороге, тогда вся ее система логистики разрушается. Продвижение россиян восточнее Киева потерпело поражение, поскольку они не смогли захватить железные дороги, проходившие через Черниговскую и Сумскую области", — пояснил Тейнер, добавив при этом, что без железной дороги войска РФ могут отойти не дальше 90-100 км от складов.

Кроме того, применение САУ также оказывается весьма эффективным в разрушении логистических цепочек противника, так как снаряды для артиллерии AHS Krab, PzH 2000 и CAESAR могут использовать снаряды с базовой дальностью 40 км.

[ + – ] Карта нанесенных ударов по логистическим центрам ВС РФ

"Еще никогда в Украине не было артиллерии такого уровня точности и дальности. Это позволяет поражать российские склады до 35 км за фронтом и дальше", — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт полагает, что на сегодняшний день Россия доставляет своим подразделдениям на оккупированных территориях до 10 тысяч тонн боеприпасов, запчастей для техники, топлива и т.д. Но для таких объемов Россия использует множество техники, поскольку грузовики перевозят меньший тоннаж, чем западные аналоги, а боеприпасы перевозятся в громоздких деревянных ящиках.

Теперь же российские склады боеприпасов и пункты снабжения находятся в радиусе действия украинской артиллерии и ракет. Этим пользуются украинские защитники, нанося удары с помощью дальнобойных артиллерийских систем западных образцов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от западных союзников поставок мощных ПВО, поскольку защита неба находится в приоритете. По его словам, предоставление таких систем даст возможность многим украинским гражданам вернуться на родину.