Безопасность неба в приоритете: Зеленский ждет поставок Украине современных ПВО (видео)

По словам президента, предоставление мощных средств противовоздушной обороны даст возможность многим украинцам вернуться из-за рубежа домой.

Украина не ждет от западных союзников поставок военной авиации, однако все еще рассчитывает на предоставление мощных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

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"Может я настойчивый, но безопасность неба — она в приоритете. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны", — заявил Зеленский.

По его словам, предоставление таких систем даст возможность украинским женщинам и детям вернуться в свои дома перед началом учебного года. При этом президент отметил, что о просьбе Киева предоставить современные ПВО западные партнеры уже знают давно.

Глава государства добавил, что проблема возврата украинских граждан на родину прямо влияет на экономику Украины, поскольку бюджет страны напрямую зависит от количества работающих граждан.

"Большая часть людей возвращаются. Они понимают, что поддерживать ВСУ — это зарплаты, поддерживать всех людей — это пенсии и социальная помощь, можно только работая, потому что без выплат у нас не будет бюджета. Поэтому много людей сами по себе приезжают", — сказал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отвоюет позиции, которые бойцы ВСУ вынуждены были оставить, благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия. По его словам, поставки РСЗО HIMARS и другого вооружения от западных союзников играют в этом важную роль.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об уничтожении двух комплексов HIMARS в Малотарановке, распространяемая Министерством обороны РФ, не соответствует действительности. Военные отметили, что американские РСЗО постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам противника.