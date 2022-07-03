"Мы вернемся, благодаря поставкам оружия": Зеленский прокомментировал отход из Лисичанска

По словам президента Украины, полученные от партнеров системы HIMARS и другое оружие играют важную роль в уничтожении потенциала российской армии.

Украина отвоюет позиции, которые пришлось оставить, благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении к украинцам.

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Как отметил глава державы, ВС РФ сконцентрировала на Донбассе наибольшую свою огневую мощь.

"Они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность", — прокомментировал президент.

При этом Украина продолжает уничтожать потенциал оккупантов.

"Полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют в этом важную роль", — сказал Зеленский.

По его словам, не меньшую роль играет и то, что Украина бережет жизни своих воинов.

"Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей необходимо беречь больше всего", — добавил он.

Комментируя сегодняшний отход ВСУ из Лисичанска, президент подчеркнул, что командование забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеют огневое преимущество.

"Это означает лишь одно — что мы вернемся, благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия", — подчеркнул президент.

Резюмируя, глава державы добавил, что Украина "ничего не отдает".

Напомним, сегодня после упорных и тяжелых боев украинские защитники вынуждены были покинуть оборонительные позиции в Лисичанске. Военное руководство Украины отметило, что город был оставлен украинскими защитниками в целях сохранения жизни.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что для взятия под контроль Лисичанска враг бросил огромные силы.