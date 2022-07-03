Город в огне: глава Луганской ОВА рассказал, что происходит в Лисичанске (фото)

Россияне бросили все силы, чтобы взять Лисичанск и некоторые админздания уже уничтожены.

Российские оккупанты, возможно, бросили все силы на Лисичанск и атакуют город с непонятной жестокостью. Противник несет значительные потери, идет вперед и уже закрепляется в городе, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая в результате наступления, россияне закрепляются в Лисичанске, а также в Верхнекаменке и уничтожают эти населенные пункты. Глава Луганской ОВА сообщает, что враг несет значительные потери, но продолжает свое наступление.

[ + – ] По словам Гайдая в результате наступления, россияне закрепляются в Лисичанске, а также в Верхнекаменке и уничтожают эти населенные пункты. Глава Луганской ОВА сообщает, что враг несет значительные потери, но продолжает свое наступление Фото: Скриншот

"Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске за короткий период времени те же админздания уничтожены полностью", — сообщает Гайдай.

По его словам, несмотря на то, что нашей армией были уничтожены несколько российских складов с боеприпасами, у противника все еще много оружия и личного состава.

Также Гайдай сообщил, что в субботу, 2 июля, ликвидировали пожары в нескольких многоэтажках, а также частных домах. Пожаром были охвачены один из магазинов Лисичанска, а также торговый центр. В результате пожара пострадала одна женщина, которую госпитализировали в одну из больниц Днепропетровской области.

Фото: Скриншот из Telegram

По словам главы Луганской ОВА, российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка. Противник пытался наступать в районе Белогоровки, но был остановлен украинскими военными.

Фокус уже писал о том, что происходит на фронте на 130 день войны, в том числе о ситуации возле Лисичанска.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитона Старского, возле Лисичанска идут бои, но противнику не удается окружить наши войска.

По словам Старского, ВСУ не позволяют россиянам окружить наших военных, в том числе благодаря ударам по противнику с помощью артиллерии и авиации.

Фокус уже писал о том, что в России утверждают, что их войска уже заняли центр Лисичанска, а украинские подразделения находятся в кольце. Но в Нацгвардии Украины сообщили, что Лисичанск не окружен.

Также Фокус писал о том, что нашей армии удалось отразить два крупных наступления россиян на Лисичанск со стороны Верхнекаменки и "Лисичанского желатинового завода".

Напоминаем, что украинским военным удалось уничтожить российскую военную базу, которая находится во временно оккупированном Мелитополе.