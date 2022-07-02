ВС РФ атакуют Лисичанск со всех сторон, привлекли много техники и солдат, – Гайдай
Несмотря на все усилия россиян, ВСУ удалось отразить два масштабных наступления со стороны Верхнекаменки и "Лисичанского желатинового завода".
Российские войска пытаются захватить Луганскую область с разных направлений, используя большое количество живой силы и боевой техники. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался о ситуации по состоянию на 2 июля в своем Телеграм-канале.
В пятницу, 1 июля, ВСУ отразили два массированных наступления противника в направлении Верхнекаменки, где расположен нефтеперерабатывающий завод, и "Лисичанского желатинового завода", где враг попытался провести разведку. В обоих случаях российские войска заставили отступить.
"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают пришествие неприятеля", — утверждает Сергей Гайдай.
За последние сутки ВС РФ обстреляли из всех имеющихся видов вооружения Лисичанск, Приволье, Волчеяровку, Золотаревку, Лоскутовку, Верхнекаменку, Белогоровку. Из-за плотного огня в селах выгорают частные дома, пожары вспыхивают одновременно в нескольких местах, а украинские защитники успевают лишь эвакуировать пострадавших. Раненного мужчину из Лисичанска накануне доставили в больницу в Черновцах, где ему оказывают медицинскую помощь.
"Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Например, в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, тяжело представить последствия", — поделился информацией глава ОВА.
Ранее подразделения ВСУ вышли из Северодонецка без потерь, но при этом нанесли противнику серьезный ущерб. Во время передислокации, украинские военные уничтожили немало российских солдат и боевой техники.
Как рассказал Сергей Гайдай, оккупированный Россией Северодонецк разрушен на 90%. В результате обстрелов практически все жилые дома настолько сильно повреждены, что после освобождения их придется сносить и отстраивать заново.
Тем временем, ВС РФ обстреливают и пытаются окружить город Лисичанск, расположенный по соседству с Северодонецком. Они наносят удары из артиллерии и авиации, сосредотачиваясь на жилвых домах, мостах и дорогах, а также близлежащим селам.