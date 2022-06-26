Россияне уничтожают Лисичанск и пытаются его окружить — Сергей Гайдай (фото)

Оккупанты продолжают придерживаться тактики "выжженной земли", интенсивно обстреливая город и окружающие его села.

Сейчас российские войска сосредоточили основные усилия на Лисичанском направлении и попытках окружить украинских защитников города, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Орки вели обстрелы возле Вовчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Золотаревки, — отметил он. — Противник нанес авиационный удар парой Су-25 в Белой Горе".

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По словам Гайдая, россияне продолжат придерживаться тактики "выжженной земли", Они действуют также, как ранее в Северодонецке, 90% домов которого было разрушено из-за непрерывных артиллерийских обстрелов и авианалетов.

"Орки просто уничтожают Лисичанск, город пострадал уже достаточно серьезно", — подчеркнул глава ОВА.

25 июня упала телевизионная башня, в результате обстрелов загорелись многоэтажные дома, повреждены ведущие в город мосты. Все это приводит к гибели местных жителей: на территории городской больницы обнаружили тело погибшего мужчины.

Также оккупанты продолжают наносить удары по разрушенным мостам на дорогах, ведущих в Северодонецк, завод "Азот". Помимо этого они обстреливают села Павлоград и Синецкий, расположенные между областным центром и Лисичанском, и загородный полигон ГСЧС.

Напомним, утром 24 июня Сергей Гайдай сообщил об отводе украинской армии из Северодонецка в соседний Лисичанск. В бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины пояснили, что войска решили отвести для сохранения жизни бойцов и подготовки к эффективному контрнаступлению на этом участке фронта.

По словам пресс-офицера бригады Харитона Старского, удерживать почти полностью разрушенный Северодонецк не имеет смысла, поскольку в таких условиях слишком высоки риски для жизни украинских солдат. Он отметил, что ситуация в городе напоминают историю Рубежного, которое ВС РФ фактически стерли с лица земли.