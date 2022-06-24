Украинские военные оставят Северодонецк, команда уже получена, — Гайдай
По словам главы Луганской ОВА, для ВСУ нет смысла находиться на разбитых позициях. В Северодонецке уничтожена вся инфраструктура, полностью или частично разрушено 90% домов.
Украинским военнослужащим придется оставить Северодонецк, решение об этом уже принято. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Придется отводить наших ребят. Оставаться на разбитых за многие месяцы позициях просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла. Потому что с каждым днем количество погибших на неукрепленных территориях может расти", — объяснил он.
По словам Гайдая, военные в городе уже получили соответствующую команду отходить на новые, более укрепленные позиции, и уже оттуда вести боевые действия.
Как подчеркивает глава ОВА, оккупанты практически полностью уничтожили Северодонецк.
"Представьте, что круглосуточно несколько месяцев российская армия обстреливала город. Начинала с больших калибров издалека — то ракета, то авиабомба. И чем ближе они подходили, тем больше у них было возможностей для обстрела", — прокомментировал региональный политик.
Он отметил, что на сегодняшний день вся инфраструктура в Северодонецке уничтожена. В городе обстреляно 90/% домов, 80% критически разрушены и не подлежат восстановлению — их можно лишь снести.
Лисичанск также находится под плотными обстрелами.
"[Россиянам] сложно его слету захватить, но если учитывать в разы превосходящие силы противника, то они там давят очень сильно. Где-то на окраины города уже заходили ДРГ, но попытки пройти вглубь города были отбиты", — рассказал Гайдай.
Как уточнил глава ОВА, из Старобельска в сторону Лисичанска выехало как минимум шесть установок для запуска ракет "Точка-У". Тем не менее, вчера, 23 июня, из города удалось эвакуировать часть людей и подвезти туда гуманитарный груз.
"Сегодня тоже будем пробовать", — подчеркнул политик.
Ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что российские войска наступают под Изюмом и хотят вывезти гражданских из Северодонецка. По словам британских разведчиков, Россия хочет "эвакуировать" мирных жителей на оккупированную территорию и получить преимущество на поле боя.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также рассказывал, как ВСУ защищают Северодонецк.