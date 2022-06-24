Украинские военные оставят Северодонецк, команда уже получена, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, для ВСУ нет смысла находиться на разбитых позициях. В Северодонецке уничтожена вся инфраструктура, полностью или частично разрушено 90% домов.

Украинским военнослужащим придется оставить Северодонецк, решение об этом уже принято. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Придется отводить наших ребят. Оставаться на разбитых за многие месяцы позициях просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла. Потому что с каждым днем количество погибших на неукрепленных территориях может расти", — объяснил он.

По словам Гайдая, военные в городе уже получили соответствующую команду отходить на новые, более укрепленные позиции, и уже оттуда вести боевые действия.

Как подчеркивает глава ОВА, оккупанты практически полностью уничтожили Северодонецк.

"Представьте, что круглосуточно несколько месяцев российская армия обстреливала город. Начинала с больших калибров издалека — то ракета, то авиабомба. И чем ближе они подходили, тем больше у них было возможностей для обстрела", — прокомментировал региональный политик.

Он отметил, что на сегодняшний день вся инфраструктура в Северодонецке уничтожена. В городе обстреляно 90/% домов, 80% критически разрушены и не подлежат восстановлению — их можно лишь снести.

Лисичанск также находится под плотными обстрелами.

"[Россиянам] сложно его слету захватить, но если учитывать в разы превосходящие силы противника, то они там давят очень сильно. Где-то на окраины города уже заходили ДРГ, но попытки пройти вглубь города были отбиты", — рассказал Гайдай.

Как уточнил глава ОВА, из Старобельска в сторону Лисичанска выехало как минимум шесть установок для запуска ракет "Точка-У". Тем не менее, вчера, 23 июня, из города удалось эвакуировать часть людей и подвезти туда гуманитарный груз.

"Сегодня тоже будем пробовать", — подчеркнул политик.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что российские войска наступают под Изюмом и хотят вывезти гражданских из Северодонецка. По словам британских разведчиков, Россия хочет "эвакуировать" мирных жителей на оккупированную территорию и получить преимущество на поле боя.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также рассказывал, как ВСУ защищают Северодонецк.