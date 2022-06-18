"Многие остаются в луганской земле": Гайдай рассказал, как ВСУ защищают Северодонецк

Несмотря на тяжелую ситуацию, украинские воины за сутки отразили несколько штурмов, заставив врага оступить, а также сбили самолет Су-25 и захватили новых пленных.

В Луганской области российским войскам не удается полностью захватить Северодонецк и перекрыть трассу "Лисичанск-Бахмут", но продолжают штурмовать. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался о ситуации на своем Telegram-канале.

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Захватчики в Луганскую область отправляют боевую технику десятками и сотнями единиц, а также много людей и боеприпасов. По мнению Сергея Гайдая, ВС РФ вычищают все свои советские склады, чтобы пополнять запасы и поддерживать боевую мощь.

Украинским военным удалось сбить вражеский самолет Су-25, а также захватить в плен нескольких россиян, которых сейчас допрашивают. Вблизи Сиротиного, Метелкиного и Горского ВСУ отразили штурм, заставив оккупантов отойти на ранее занимаемые позиции. Кроме того, российские солдаты при поддержке артиллерии пошли на штурм в районе Ныркового, но отступили под шквальным огнем.

"Ситуация сложная, но контролированная. Тяжелая, потому что орки лупят по Луганщине из всего, что у них есть, резервов очень много, они их подтягивают снова и снова. Да, они заканчиваются в некоторых подразделениях, наши ребята "прокатываются" по ним, многие навсегда остаются в земле луганской, но подвозят действительно очень много резервов", — заявил Сергей Гайдай.

Самые тяжелые сражения продолжаются в Северодонецке и его окрестностях. Российским войскам до сих пор не удалось полностью взять город под контроль, как и совершить прорыв в Тошковке и Золотом. В столице региона идут уличные бои, россияне снова попали по заводу "Азот" и повредили транспортный цех.

Много ресурсов противник бросил на то, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут" — тоже безуспешно. К самому Лисичанску враг подойти не смог, но активно обстреливает издалека, дважды вел интенсивный огонь по жилым кварталам возле бывшего завода "Донсода". В таких условиях ВСУ продолжают эвакуировать людей из города и ежедневно доставляют гуманитарные грузы. 17 июня в Днепропетровскую область эвакуировали пятерых раненых украинцев: четырех жителей Лисичанска и одного северодончанина, которые попали под обстрел.

ВС РФ нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому, ведут огонь по Синецкому и Павлограду. Также противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое. 13 домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке.

[ + – ] Карта Северодонецка и окрестностей Фото: Скриншот

16 июня батальон "Свобода" сообщил, что Северодонецк наполовину окружен, но о выходе ВСУ речи не идет. По словам командира Петра Кузика, украинские защитники удерживают позиции и проводят успешные контратаки и порой контролируют до 50% города.

Эксперты рассказали, зачем россияне взорвали мосты в Северодонецке. 13 июня был уничтожен последний мост, который соединял город с соседним Лисичанском. После этого ВСУ стало тяжелее обороняться, однако есть и другие пути снабжения. По мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, взрывом мостов ВС РФ больше осложнили жизнь себе, ведь для дальнейшего продвижения им теперь необходимо форсировать реку.

15 июня в Северодонецке впервые открылся гумманитарный корридор. Оккупанты заявили, что позволят вывезти гражданских с завода "Азот".