В Северодонецке впервые открылся гуманитарный коридор

По словам оккупантов, местных жителей колонной переместят в так называемые пункты временного размещения на подконтрольной РФ территории. Вернуться же в Украину людям не позволили.

Минобороны РФ заявило, что в среду 15 июня на 12 часов открывает гуманитарный коридор с завода "Азот" в Северодонецке для гражданских лиц. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, коридор открыт с 8 утра до 8 вечера в северном направлении в город Сватово Луганской области, который контролируется оккупантами. Об этом сообщает Интерфакс.

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Это первая попытка эвакуировать население из города, 80% территории которого находится под контролем ВС РФ. По словам российского чиновника, безопасная эвакуация гарантируется всем без исключения мирным жителям, в дальнейшем украинских граждан собираются колонной переместить в т.н. пункты временного размещения. Военнослужащим же предлагается сдаться и поднять белый флаг, при этом представители РФ обещают сохранить жизнь и соблюсти все нормы международных конвенций, касающиеся военнопленных.

[ + – ] Cеверодонецк на карте.

Он также сказал, что Кремль отверг предложение Киева позволить жителям города эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, объяснив это соображениями безопасности, ВСУ якобы взорвали мост через Северский Донец, и безопасная эвакуация в этом направлении невозможна.

При этом, по словам российского чиновника, предложение о эвакуировать мирных граждан на территорию Украины в РФ сочли попыткой вывести из окружения уцелевших бойцов ВСУ.

В Северодонецке находится около 12 тыс. жителей, в т.ч. несколько сотен находящихся на территории завода.

Напомним, что ВСУ перешли к тактике уличных боев в Северодонецке, чтобы таким образом наносить больше потерь российским войскам. Объясняется это тем, что Украина уступает РФ в артиллерии.

Ранее Фокус сообщал, что россияне вымещают злость на украинских военнопленных из-за того, что несут запредельные потери под Херсоном. Один из вагнеровцев рассказал журналистам, что хотел бы забыть ужасы войны.