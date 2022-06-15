В Северодонецке впервые открылся гуманитарный коридор
По словам оккупантов, местных жителей колонной переместят в так называемые пункты временного размещения на подконтрольной РФ территории. Вернуться же в Украину людям не позволили.
Минобороны РФ заявило, что в среду 15 июня на 12 часов открывает гуманитарный коридор с завода "Азот" в Северодонецке для гражданских лиц. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, коридор открыт с 8 утра до 8 вечера в северном направлении в город Сватово Луганской области, который контролируется оккупантами. Об этом сообщает Интерфакс.
Это первая попытка эвакуировать население из города, 80% территории которого находится под контролем ВС РФ. По словам российского чиновника, безопасная эвакуация гарантируется всем без исключения мирным жителям, в дальнейшем украинских граждан собираются колонной переместить в т.н. пункты временного размещения. Военнослужащим же предлагается сдаться и поднять белый флаг, при этом представители РФ обещают сохранить жизнь и соблюсти все нормы международных конвенций, касающиеся военнопленных.
Он также сказал, что Кремль отверг предложение Киева позволить жителям города эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, объяснив это соображениями безопасности, ВСУ якобы взорвали мост через Северский Донец, и безопасная эвакуация в этом направлении невозможна.
При этом, по словам российского чиновника, предложение о эвакуировать мирных граждан на территорию Украины в РФ сочли попыткой вывести из окружения уцелевших бойцов ВСУ.
В Северодонецке находится около 12 тыс. жителей, в т.ч. несколько сотен находящихся на территории завода.
Напомним, что ВСУ перешли к тактике уличных боев в Северодонецке, чтобы таким образом наносить больше потерь российским войскам. Объясняется это тем, что Украина уступает РФ в артиллерии.
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