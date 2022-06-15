У Сєвєродонецьку вперше відкрився гуманітарний коридор

За словами окупантів, місцевих жителів колоною перемістять до так званих пунктів тимчасового розміщення на підконтрольній РФ території. Повернутись до України людям не дозволили.

Міноборони РФ заявило, що в середу 15 червня на 12 годину відкриває гуманітарний коридор із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку для цивільних осіб. За словами начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла Мізинцева, коридор відкритий із 8 ранку до 8 вечора в північному напрямку до міста Сватове Луганської області, яке контролюється окупантами. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Це перша спроба евакуювати населення з міста, 80% території якого перебуває під контролем ЗС РФ. За словами російського чиновника, безпечна евакуація гарантується всім без винятку мирним жителям, надалі українських громадян мають намір колоною перемістити у т.зв. пункти тимчасового розміщення. Військовослужбовцям пропонується здатися та підняти білий прапор, при цьому представники РФ обіцяють зберегти життяй дотриматися всіх норм міжнародних конвенцій, що стосуються військовополонених.

[ + – ] Сєвєродонецьк на карті

Він також сказав, що Кремль відкинув пропозицію Києва дозволити жителям міста евакуюватися на підконтрольну Україні територію, пояснивши це міркуваннями безпеки, ЗСУ нібито підірвали міст через Сіверський Донець, і безпечна евакуація в цьому напрямку неможлива.

При цьому, за словами російського чиновника, пропозицію про евакуювати мирних громадян на територію України в РФ вирішили вивести з оточення вцілілих бійців ЗСУ.

У Сєвєродонецьку перебуває близько 12 тис. мешканців, у т.ч. кілька сотень, що перебувають на території заводу.

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли до тактики вуличних боїв у Сєвєродонецьку, щоб так завдавати більше втрат російським військам. Пояснюється це тим, що Україна поступається РФ артилерією.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни зганяють агресію на українських військовополонених через те, що незазнають втрат під Херсоном. Один із вагнерівців розповів журналістам, що хотів би забути жахи війни.