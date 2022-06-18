"Багато залишаються в луганській землі": Гайдай розповів, як ЗСУ захищають Сєвєродонецьк

Попри важку ситуацію, українські воїни за добу відбили кілька штурмів, змусивши ворога відступити, а також збили літак Су-25 та захопили нових полонених.

У Луганській області російським військам не вдається повністю захопити Сєвєродонецьк та перекрити трасу "Лисичанськ-Бахмут", але вони продовжують штурмувати. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прозвітував про ситуацію на своєму Telegram-каналі.

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Загарбники до Луганської області відправляють бойову техніку десятками та сотнями одиниць, а також багато людей та боєприпасів. На думку Сергія Гайдая, ЗС РФ вичищає всі свої радянські склади, щоб поповнювати запаси та підтримувати бойову міць.

Українським військовим удалося збити ворожий літак Су-25, а також захопити в полон кількох росіян, яких зараз допитують. Поблизу Сиротиного, Метьолкіного та Горського ЗСУ відбили штурм, змусивши окупантів відійти на раніше зайняті позиції. Крім того, російські солдати за підтримки артилерії пішли на штурм у районі Ниркового, але відступили під шквальним вогнем.

"Ситуація складна, але контрольована. Тяжка, тому що орки луплять по Луганщині з усього, що в них є, резервів дуже багато, вони їх підтягують знову і знову. Так, вони закінчуються в деяких підрозділах, наші хлопці "прокатуються" по них, багато хто назавжди залишається в землі луганській, але підвозять справді дуже багато резервів", — заявив Сергій Гайдай.

Найважчі битви тривають у Сєвєродонецьку та його околицях. Російським військам досі не вдалося повністю взяти місто під контроль, як і зробити прорив у Тошківці та Золотому. В столиці регіону йдуть вуличні бої, росіяни знову влучили у завод "Азот" і пошкодили транспортний цех.

Багато ресурсів противник кинув на те, щоб відрізати трасу "Лисичанськ-Бахмут" — теж безрезультатно. До самого Лисичанська ворог підійти не зміг, але активно обстрілює здалеку, двічі вів інтенсивний вогонь по житлових кварталах біля колишнього заводу "Донсоду". За таких умов ЗСУ продовжують евакуювати людей із міста та щодня доставляють гуманітарні вантажі. 17 червня до Дніпропетровської області евакуювали п'ятьох поранених українців: чотирьох мешканців Лисичанська та одного сєвєродончанина, які потрапили під обстріл.

ЗС РФ завдали авіаудари по Сиротиному та Боровському, ведуть вогонь по Синецькому та Павлограду. Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке. 13 будинків зруйновано в Гірному, ще 14 — у Врубівці.

[ + – ] Карта Сєвєродонецька та околиць Фото: Скриншот

16 червня батальйон "Свобода" повідомив, що Сєвєродонецьк наполовину оточений, але про вихід ЗСУ не йдеться. За словами командира Петра Кузика, українські захисники утримують позиції та проводять успішні контратаки та часом контролюють до 50% міста.

Експерти розповіли, навіщо росіяни підірвали мости у Сєвєродонецьку. 13 червня знищено останній міст, який сполучав місто з сусіднім Лисичанськом. Після цього ЗСУ стало важче оборонятися, однак є й інші шляхи постачання. На думку військового аналітика Дмитра Снєгирьова, підірванням мостів ЗС РФ більше ускладнили життя собі, адже для подальшого просування їм тепер необхідно форсувати річку.

15 червня в Сєвєродонецьку вперше відкрився гуманітарний коридор. Окупанти заявили, що дозволять вивезти цивільних із заводу "Азот".