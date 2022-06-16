Сєвєродонецьк наполовину оточений, але про вихід ЗСУ не йдеться, — батальйон "Свобода" (відео)

За словами командира батальйону Петра Кузика, українські військові продовжують утримувати позиції у місті та навіть проводять контратаки. Ситуація у місті розвивається динамічно та бувають моменти, коли ЗСУ контролюють 40-50% Сєвєродонецька.

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Командир батальйону "Схід" Петро Кузик, який бере участь в обороні Сєвєродонецька Луганської області, розповів, що ситуація у місті складна. За його словами, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, артилерійські та танкові дуелі, а половина населеного пункту оточена російськими військами, ще мінімум половина захоплена окупантами. Про це Кузик розповів в ефірі "Радіо Свобода".

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Український військовий розповів, що ЗСУ продовжують утримувати позиції, крім того вони проводять контратаки.

"Батальйон "Свобода" у складі 4-ї бригади Нацгвардії не просто утримує позиції, нам вдалося посунутися вперед, буквально на квартал, закріпитися на цих позиціях. Відкинути ворога нам не вдалося", — сказав він.

Петро Кузик заявив, що ситуація у Сєвєродонецьку розвивається дуже динамічно та бувають моменти, коли українські військові контролюють 40-50% міста. Він додав, що логістика для переправлення на позиції українських військових у населений пункт є дуже складною, бо росіяни підірвали всі мости. Тому доводиться шукати інші засоби доставки знарядь.

Незважаючи на те, що як мінімум половина Сєвєродонецька окупована й місто на половину оточене, ЗСУ не збираються відступати. Кузик розповів, що українським військовим наказали утримувати позиції і витискати російську армію за межі міста.

"Зараз є наказ утримувати позиції та витискати ворога за можливості з міста, що ми якісно намагаємося зробити з перемінним успіхом. Про відступ, про вихід ніхто не думає, навпаки, думаємо, як виконати завдання з деокупації міста. Усі підрозділи працюють дуже злагоджено. Говорити про те, щоб залишати місто як мінімум рано. Я думаю, десь, можливо, чекаємо наказу перейти в контрнаступ", — заявив військовий.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів Фокусу, що ЗС РФ під Сєвєродонецьком використовують тактику випаленої землі. За його словами, під час обстрілів окупанти використовують важку артилерію, вогнеметні системи "Солнцепек", а також армійську авіацію.

Фокус писав, що в районі Сєвєродонецька та Лисичанська Росія сконцентрувала найбільшу кількість своїх сил. У Сєвєродонецьку в росіян на передовій "вагнерівці" та козаки, а за ними — регулярна армія РФ.